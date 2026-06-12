Quién es Edin Dzeko: perfil, cuántos años tiene, dónde juega y vida personal del referente de Bosnia y Herzegovina

Se trata del gran referente de la Selección de Bosnia y Herzegovina, quien disputaría su último torneo con dicho combinado. Más detalles.

Edin Dzeko llega al Mundial 2026 como capitán de Bosnia y Herzegovina, vigente, competitivo y todavía decisivo frente al arco. Hizo una temporada histórica con el Schalke 04 al que devolvió a la Bundesliga alemana.

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Dzeko no está en la Copa del Mundo por nombre ni por nostalgia. Llega como el gran referente de Bosnia y Herzegovina, capitán de una selección que vuelve al torneo después de 2014 y que encuentra en su delantero histórico a su líder dentro y fuera de la cancha.

Edin Dzeko, figura de Schalke 04 (Getty Images).

El presente también lo sostiene. En 2026 figura como jugador del Schalke 04 y su impacto fue inmediato desde su arribo en enero: goles, asistencias y una presencia que empuja al club en la pelea por volver a la Bundesliga.

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Dzeko, además, sigue siendo mucho más que un veterano de área por su peso en el juego y en el vestuario. Es el máximo goleador y el futbolista con más partidos en la historia de Bosnia, una jerarquía que explica por qué su nombre vuelve a pesar fuerte en la previa del Mundial.

Biografía y orígenes: ¿de dónde es, cómo fue su infancia y cuántos años tiene Edin Dzeko?

Fecha de nacimiento: 17 de marzo de 1986.

17 de marzo de 1986. País de nacimiento: Bosnia y Herzegovina.

Bosnia y Herzegovina. Edad actual: 40 años.

40 años. Posición: delantero.

La historia de Dzeko no se entiende sin Sarajevo y sin la guerra. Tenía seis años cuando comenzó el sitio de la ciudad, un período que se extendió durante cuatro años y que marcó su infancia entre sirenas, bombas y miedo constante.

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Cuando su casa dejó de ser segura, su familia se mudó al departamento de sus abuelos, de unos 40 metros cuadrados. Allí llegaron a convivir 15 personas entre primos, tíos y otros familiares, una escena que explica de dónde sale buena parte de su carácter.

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Una vez terminado el sitio, su padre empezó a llevarlo a entrenar. Su primera gran meta no era Europa ni una liga top: era jugar en el primer equipo del Željezničar, el club de Sarajevo donde se formó y desde donde empezó a construir una carrera enorme.

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Estadísticas y presente en Schalke 04

Bundesliga 2 2025: 11 partidos, 6 como titular, 599 minutos y 6 goles.

11 partidos, 6 como titular, 599 minutos y 6 goles. Eliminatorias UEFA 2025: 9 partidos, 716 minutos, 6 goles y 1 asistencia.

9 partidos, 716 minutos, 6 goles y 1 asistencia. Situación actual de club: en 2026 figura como futbolista del Schalke 04.

Dzeko sigue activo y su actualidad lo confirma. En 2026 aparece vinculado al Schalke 04, club al que llegó en enero y donde produjo un efecto inmediato antes de sufrir una lesión de hombro con su selección.

En ese primer tramo con el equipo alemán firmó 6 goles y 3 asistencias en 8 partidos en la Bundesliga 2, números que sostienen su vigencia a los 40 años. Sigue resolviendo partidos.

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Su objetivo, además, quedó claro desde el primer día. El propio delantero explicó que eligió al Schalke para ayudarlo a volver a la Bundesliga, una declaración que encaja perfecto con el peso específico que todavía conserva.

El camino de Edin Dzeko en la selección de Bosnia y Herzegovina

Capitán de Bosnia y Herzegovina.

Partidos internacionales: 148.

148. Goles con la selección: 73.

73. Mundiales jugados o por jugar: 2014 y 2026.

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La selección de Bosnia y Herzegovina vuelve a un Mundial con Dzeko otra vez al frente. Será su segunda Copa del Mundo después de la experiencia de 2014, pero ahora con un lugar todavía más pesado por recorrido, liderazgo y ascendencia sobre el grupo.

La clasificación tuvo su cuota de sufrimiento. Bosnia terminó segunda del Grupo H con 5 victorias, 2 empates y 1 derrota, y luego selló el boleto al Mundial 2026 al eliminar a Gales e Italia por penales tras dos empates 1-1.

En ese camino, Dzeko volvió a aparecer en momentos importantes. Marcó ante Gales el 26 de marzo de 2026 y luego dio una asistencia frente a Italia el 31 de marzo, dos intervenciones directas en la ruta hacia la Copa del Mundo.

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¿Qué rol tendrá en Bosnia y Herzegovina para el Mundial 2026?

Dzeko será el capitán de Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026 y su lugar excede el de un centrodelantero experimentado. Es el líder natural del plantel y también la referencia emocional de una selección que mezcla ambición con recambio.

Su peso generacional es evidente: es al menos ocho años mayor que cualquiera de los otros 25 convocados. Por eso, su función no pasa solo por definir jugadas, sino por ordenar, guiar y sostener al grupo en un escenario de máxima exigencia.

El propio Dzeko lo explicó con claridad al asumir que, como el jugador más veterano y capitán, siente una responsabilidad mayor para conducir a los más jóvenes. Ese es su rol: líder del grupo y delantero de referencia.

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La valoración del seleccionador Sergej Barbarez va en la misma línea. Para el entrenador, su experiencia es invaluable por todo lo que compitió al máximo nivel y por la referencia de profesionalismo y mentalidad ganadora que representa para el resto del plantel.

Trayectoria, títulos y dimensión de su carrera en Europa

Dzeko construyó una carrera de primer nivel. Comenzó en el Željezničar, dio el salto al Teplice por 25.000 euros cuando tenía 19 años y, alrededor de dos años después, pasó al Wolfsburg, el club donde terminó de despegar en la élite europea.

Bundesliga con el Wolfsburg: 2008/09.

2008/09. Premier League con el Manchester City: 2011/12 y 2013/14.

2011/12 y 2013/14. Co-máximo goleador de la Europa League con la Roma: 2016/17.

2016/17. Finalista de la Champions League con el Inter: 2022/23.

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Su recorrido no se agotó en una etapa puntual. En los últimos años también sostuvo su producción en distintas ligas y torneos: 21 goles en la Superliga de Turquía 2023, 14 en la Superliga de Turquía 2024, 4 goles en la Champions League 2024 y 6 goles en la Bundesliga 2 en 2025.

Ese recorrido muestra su dimensión: Dzeko sostuvo gol y protagonismo en Alemania, Inglaterra, Italia, Turquía y ahora otra vez en el fútbol alemán.

Vida personal: la historia detrás del capitán bosnio

La parte más íntima de Dzeko también está atravesada por Bosnia. Su infancia quedó marcada por sirenas, bombas, francotiradores y esas salidas esporádicas a jugar al fútbol mientras su madre temía que no regresara a casa.

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Lleva 20 años fuera de su país y pasó nueve de ellos en Italia. Sus hijos nacieron en Roma, pero cada visita a sus padres en Sarajevo refuerza un vínculo que nunca se cortó, incluso después de una vida entera construida lejos de casa.

En ese vínculo con Bosnia está el centro de su historia. Con la camiseta de Bosnia siente algo distinto: juega por su gente, por su país y por aquellos niños de las calles de Sarajevo que, como él alguna vez, soñaban con escapar del ruido de la guerra a través de una pelota.

Datos claves

Edin Dzeko: Jugará el Mundial 2026 con Bosnia a los 40 años .

Jugará el Mundial con a los . 148 partidos: Suma 73 goles siendo el máximo goleador histórico de la selección bosnia.

Suma siendo el máximo goleador histórico de la selección bosnia. Schalke 04: Es su club actual en 2026, donde busca ascender a la Bundesliga.