Quién es el árbitro de Estados Unidos vs Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026

Se trata de un árbitro de Jordania, de sólo 39 años. Este es el cuarto partido que dirige en el Mundial 2026.

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh es el árbitro principal designado para Estados Unidos vs Bélgica por el Mundial 2026. El partido se juega este lunes 6 de julio de 2026 a las 19:00 horas de Perú en el Lumen Field de Seattle por los octavos de final.

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Adham Makhadmeh es un árbitro jordano, internacional de FIFA desde 2013. Cuenta con bastante experiencia, sobre todo, a nivel continental (AFC). Este será el cuarto partido que dirija en esta Copa del Mundo: dos de ellos fueron por fase de grupos y el último fue en la ronda de dieciseisavos de final.

Datos generales de Adham Makhadmeh

Nombre completo: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh Fecha de nacimiento: 13 de febrero de 1987 (39 años)

13 de febrero de 1987 (39 años) Lugar de nacimiento: Irbid, Jordania

Irbid, Jordania Nacionalidad: Jordana (también posee nacionalidad bosnia)

Jordana (también posee nacionalidad bosnia) Acreditación: Árbitro internacional de la FIFA desde el año 2013

Partidos que dirigió Adham Makhadmeh en el Mundial 2026

Grupo H (Jornada 1): España 0-0 Cabo Verde (15 de junio).

España 0-0 Cabo Verde (15 de junio). Grupo G (Jornada 3): Nueva Zelanda 1-5 Bélgica (27 de junio).

Nueva Zelanda 1-5 Bélgica (27 de junio). Dieciseisavos de final: Inglaterra 0-1 RD Congo (1 de julio).

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Vida personal y curiosidades

Raíces europeas: Aunque nació y representa deportivamente a Jordania, Makhadmeh es hijo de padre jordano y madre bosnia. Sus padres se conocieron mientras su padre estudiaba en Sarajevo, antes de mudarse a Jordania en 1974.

Aunque nació y representa deportivamente a Jordania, Makhadmeh es hijo de padre jordano y madre bosnia. Sus padres se conocieron mientras su padre estudiaba en Sarajevo, antes de mudarse a Jordania en 1974. Vínculo con los Balcanes: Gracias a su herencia materna, Makhadmeh tiene pasaporte de Bosnia y Herzegovina. Además, habla bosnio con fluidez y tiene hermanos que residen actualmente en Sarajevo.

Gracias a su herencia materna, Makhadmeh tiene pasaporte de Bosnia y Herzegovina. Además, habla bosnio con fluidez y tiene hermanos que residen actualmente en Sarajevo. Perfil en la cancha: Dentro del arbitraje asiático, se ha ganado la reputación de ser un juez con un temperamento muy sereno, ideal para controlar los ánimos en partidos de altísima presión.

Trayectoria Profesional

Makhadmeh debutó en el ámbito internacional en 2013 dirigiendo un partido amistoso entre Catar y Líbano. Con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los árbitros más respetados de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Competiciones Asiáticas: Es un habitual en la Liga Premier de Jordania y ha dirigido más de 50 partidos en la AFC Champions League. Su mayor hito en el continente fue arbitrar el partido de ida de la gran final de la Liga de Campeones Asiática en 2017 entre el Al-Hilal (Arabia Saudita) y el Urawa Red Diamonds (Japón).

Es un habitual en la Liga Premier de Jordania y ha dirigido más de 50 partidos en la AFC Champions League. Su mayor hito en el continente fue arbitrar el partido de ida de la gran final de la Liga de Campeones Asiática en 2017 entre el Al-Hilal (Arabia Saudita) y el Urawa Red Diamonds (Japón). Torneos de la FIFA: Antes de dar el gran salto a la selección absoluta, impartió justicia en el Mundial Sub-20 de Polonia 2019, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (disputados en 2021) y en la Copa Árabe de la FIFA 2025.

Antes de dar el gran salto a la selección absoluta, impartió justicia en el Mundial Sub-20 de Polonia 2019, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (disputados en 2021) y en la Copa Árabe de la FIFA 2025. Mundial 2026: El Mundial de 2026 representa el punto cumbre de su carrera. La FIFA confió en él para dirigir importantes duelos, incluyendo partidos de fase de grupos como el España vs. Cabo Verde y Nueva Zelanda vs. Bélgica, así como cruces decisivos de eliminación directa (Inglaterra vs. RD Congo en dieciseisavos y el esperado Estados Unidos vs. Bélgica en los octavos de final).