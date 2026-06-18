Quién es el árbitro de México vs Corea del Sur en el Mundial 2026

Se trata de un árbitro uruguayo de 38 años, que debuta en Mundiales. Por lo cual, su primer partido será México vs Corea del Sur en Guadalajara.

Gustavo Tejera es el árbitro elegido por FIFA para el partido entre México y Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. El duelo se disputa hoy jueves 18 de junio desde las 20:00 horas (Lima, Perú) en el Estadio Akron (denominado Guadalajara de Zapopan).

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Tejera es un juez uruguayo nacido en Montevideo el 20 de enero de 1988 y que es internacional de FIFA desde 2018. Este encuentro marcará su debut como árbitro central en una Copa del Mundo de selecciones mayores, algo que llama la atención para semejante evento.

La carrera internacional de Gustavo Tejera antes del México vs Corea del Sur

Su debut internacional fue en la Copa Sudamericana en 2019 y un año más tarde tuvo su presentación en la Copa Libertadores, dos torneos que suelen marcar un filtro para los árbitros sudamericanos que buscan instalarse en la élite.

Gustavo Tejera, en un partido de Copa Libertadores (Getty Images).

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Tejera no es un improvisado ni un novato en partidos de alta exigencia, pero esta designación representa un salto importante por el escenario que ofrece un Mundial. Además tiene que dirigir a una de las selecciones anfitrionas.

De todas maneras, el uruguayo tiene experiencia dirigiendo en Mundial Sub 20, Copa América y Eliminatorias Sudamericanas. A su vez, anteriormente, dirigió el partido del Repechaje Internacional entre Jamaica y Nueva Caledonia, que terminó con el triunfo del primero por 1-0.

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Se le describe como un juez de mano firme, estricto y con tendencia a recurrir a las tarjetas cuando siente que el juego se le escapa de las manos. Su historial registra 344 partidos dirigidos, 1,733 tarjetas amarillas y 44 rojas, un dato que ayuda a entender su perfil disciplinario. En un México vs. Corea del Sur que puede pesar en la pelea por el Grupo A, ese rasgo queda bajo la lupa.

El cuerpo arbitral completo para México vs. Corea del Sur

Árbitro principal: Gustavo Tejera

Gustavo Tejera Asistente 1: Carlos Javier Barreiro Jara

Carlos Javier Barreiro Jara Asistente 2: Nicolás Alfredo Tarán Méndez

Nicolás Alfredo Tarán Méndez Cuarto árbitro: Andrés José Rojas Noguera

Andrés José Rojas Noguera VAR: Leodán Frankin González Cabrera

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Resumen de Gustavo Tejera como árbitro

Nacionalidad: Uruguayo.

Uruguayo. Categoría: Es árbitro internacional con insignia FIFA desde el año 2018 .

Es árbitro internacional con insignia . Ámbito local: Dirige de forma habitual y constante en la Primera División del Campeonato Uruguayo , siendo uno de los jueces de mayor recorrido en su país.

Dirige de forma habitual y constante en la , siendo uno de los jueces de mayor recorrido en su país. Competencias de CONMEBOL: Cuenta con amplia experiencia a nivel continental, arbitrando partidos importantes tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana .

Cuenta con amplia experiencia a nivel continental, arbitrando partidos importantes tanto en la como en la . Fútbol de Selecciones: Ha participado en torneos internacionales de selecciones, incluyendo el Campeonato Sudamericano Sub-20 y desempeñando roles oficiales en las Eliminatorias Sudamericanas .

Ha participado en torneos internacionales de selecciones, incluyendo el y desempeñando roles oficiales en las . Rol tecnológico: Además de su trabajo como juez central en el campo de juego, está certificado y suele desempeñarse habitualmente como árbitro VAR (Video Assistant Referee) en diversas competiciones internacionales.

Además de su trabajo como juez central en el campo de juego, está certificado y suele desempeñarse habitualmente como (Video Assistant Referee) en diversas competiciones internacionales. Estilo de arbitraje: Es conocido en el medio uruguayo y sudamericano por intentar darle dinámica al juego, aunque no duda en recurrir a las tarjetas cuando los partidos de alta tensión lo requieren (típico de los torneos de CONMEBOL).

DATOS CLAVE