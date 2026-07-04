Quién es Ilgiz Tantashev, árbitro principal de Paraguay vs Francia por los octavos de final del Mundial 2026

El juez uzbeko fue designado para el cruce entre Paraguay y Francia en Filadelfia. Nacido el 5 de abril de 1984, llega con un amplio recorrido internacional y asume un nuevo partido de alta exposición en esta Copa del Mundo.

Ilgiz Tantashev es el árbitro designado para el partido entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026. Aunque en algunas llaves se lo menciona como “16avos de final”, la instancia correcta de este cruce son los octavos. El encuentro se juega hoy, sábado 4 de julio de 2026, a las 4:00 p. m. (hora de Perú) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

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Biografía y orígenes: ¿de dónde es y qué se sabe de Ilgiz Tantashev?

Origen: Uzbekistán.

Uzbekistán. Fecha de nacimiento: 5 de abril de 1984.

5 de abril de 1984. Edad actual: 42 años.

42 años. Estado actual: árbitro en activo.

árbitro en activo. Perfil general: juez con experiencia internacional.

El juez uzbeko llega a este duelo como un árbitro de 42 años consolidado en la escena internacional, confirmado para un cruce de eliminación directa en la Copa del Mundo 2026.

El partido de este sábado en Filadelfia suma una nueva designación para Tantashev en este torneo. Anteriormente, dirigió estos dos encuentros:

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Marruecos 1 – Escocia 0 | Grupo C | 19 de junio

Argelia 3 – Austria 3 | Grupo J | 27 de junio

El cuerpo arbitral completo para Paraguay vs. Francia

Árbitro Central: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán).

Ilgiz Tantashev (Uzbekistán). Asistente 1: Andrey Tsapenko (Uzbekistán).

Andrey Tsapenko (Uzbekistán). Asistente 2: Timur Gaynullin (Uzbekistán).

Timur Gaynullin (Uzbekistán). Cuarto Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar).

Abdulrahman Al-Jassim (Qatar). Quinto Árbitro: Taleb Al-Marri (Qatar).

Taleb Al-Marri (Qatar). VAR: Juan Lara (Chile).

Juan Lara (Chile). AVAR: Marco Di Bello (Italia).

Marco Di Bello (Italia). SVAR: Joe Dickerson (USA).

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La carrera internacional de Ilgiz Tantashev antes del Paraguay vs Francia

Según reportó Sportstar, Tantashev debutó en la Superliga de Uzbekistán en octubre de 2010, un paso que marcó el inicio de su recorrido en la élite local antes de ganar espacio en torneos de mayor exigencia.

Entre sus designaciones recientes figuran la final de la AFC Champions League 2024 y la final de la AFC Champions League Elite 2025.

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

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El antecedente reciente que puso a Ilgiz Tantashev bajo la lupa

La BBC informó un episodio reciente protagonizado por Tantashev durante el Mundial. En el partido entre Escocia y Marruecos, el árbitro le explicó a John McGinn que no cobró un penal porque la pelota había salido del campo de juego.

Stephen McGinn reprodujo en BBC Radio Scotland la explicación del juez. Fue uno de sus antecedentes recientes en el torneo.

DATOS CLAVE

Ilgiz Tantashev es el árbitro del Paraguay contra Francia por octavos del Mundial.

es el árbitro del Paraguay contra Francia por octavos del Mundial. El partido se juega este 4 de julio de 2026 en Filadelfia.

en Filadelfia. Dirigió previamente las finales de la AFC Champions League en 2024 y 2025.