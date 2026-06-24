Quién es Rayan: perfil, edad, dónde juega y vida personal del jugador de Brasil

Tiene sólo 19 años. Debutó en Vasco da Gama y ya tiene presente en la Premier League. Ante Escocia, va como titular en el cierre de la fase de grupos de Brasil.

Rayan Vitor Simplício Rocha es una de las figuras emergentes del fútbol sudamericano. Ya dio el salto desde Vasco da Gama a la Premier League con el AFC Bournemouth. En un ascenso meteórico, se metió en la lista de convocados de la Selección de Brasil para el Mundial 2026.

Publicidad

Rayan es uno de esos nombres que empezaron a sonar fuerte en muy poco tiempo. El atacante brasileño, nacido el 3 de agosto de 2006, atraviesa un momento de crecimiento acelerado: dejó el fútbol sudamericano para instalarse en Inglaterra y, casi en paralelo, ganó visibilidad en la selección mayor.

Rayan, joven figura del Bournemouth.

Hoy milita en el AFC Bournemouth, club de la Premier League, después de haberse formado y debutado profesionalmente en Vasco da Gama. Ese recorrido resume su presente: es joven, ya registró buenos números en una liga top y todavía está en plena etapa de despegue.

Publicidad

En Brasil, para el Mundial 2026, aparece como una opción de recambio tras su irrupción reciente. Su perfil de atacante de banda, habitualmente por derecha, le da una variante útil al frente de ataque y lo pone como una opción interesante de recambio. Ahora, tiene su gran oportunidad como titular ante Escocia en la fase de grupos.

Biografía y orígenes: ¿de dónde es y cuántos años tiene Rayan?

Nombre completo: Rayan Vitor Simplício Rocha.

Rayan Vitor Simplício Rocha. Fecha de nacimiento: 3 de agosto de 2006.

3 de agosto de 2006. Edad actual: 19 años.

19 años. Nacionalidad: brasileña.

brasileña. Club formador y debut profesional: Vasco da Gama.

El origen futbolístico de Rayan está directamente ligado a São Januário. Allí hizo toda su formación y también dio el salto al profesionalismo con Vasco da Gama. Su historia reciente tiene ese puente bien marcado: crecer en la cantera del Vasco, consolidarse en Primera División lo suficiente como para llamar la atención y terminar dando el salto al fútbol inglés con apenas 19 años.

Publicidad

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

Estadísticas y presente en AFC Bournemouth

Club actual: AFC Bournemouth.

AFC Bournemouth. Liga: Premier League.

Premier League. Partidos jugados en Premier League 2025: 15.

15. Goles: 5.

5. Asistencias: 2.

En el AFC Bournemouth, sus números en la liga inglesa 2025 reflejan una producción concreta para un futbolista tan joven: 15 partidos, 5 goles y 2 asistencias.

Publicidad

Acumuló un invicto de 13 partidos desde su debut. Su arranque en Inglaterra reforzó la impresión de que puede aportar desde ahora.

El camino de Rayan en Brasil

Convocatoria destacada: fue incluido entre los 26 convocados por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026 con Brasil.

fue incluido entre los 26 convocados por para el con Brasil. Debut: ante Croacia .

ante . Minutos en ese estreno: 14.

14. Registro en el Mundial 2026: 1 partido disputado.

Publicidad

Rayan ganó visibilidad al ser incluido entre los convocados de Brasil para la Copa del Mundo de 2026, una señal fuerte para un jugador que hasta hace poco estaba construyendo su nombre exclusivamente a nivel de clubes.

En ese arranque internacional debutó oficialmente frente a Croacia, encuentro en el que sumó 14 minutos. Aunque su recorrido con la mayor aún es corto, ya sumó minutos en el Mundial 2026.

¿Qué rol puede ocupar Rayan en la cancha?

Rayan es un atacante de banda, habitualmente por la derecha. Las descripciones sobre su juego coinciden en ubicarlo como un extremo picante que parte desde ese sector.

Publicidad

En este Brasil, su lugar inicial apunta más al recambio que a la titularidad. Hoy aparece como una opción desde el banco para el sector ofensivo, por su edad y su recorrido todavía corto en la selección mayor. Puede aportar desborde y profundidad por derecha como variante de recambio.

Cotización, contrato y situación actual de Rayan

No hay cifras públicas sobre su salario. El AFC Bournemouth lo incorporó en enero de 2026 y le dio un vínculo a largo plazo hasta junio de 2031.

Vida personal de Rayan

Rayan mantiene un perfil bajo fuera de los terrenos de juego. No hay información pública confirmada sobre pareja o hijos, y el foco de los medios sigue estando estrictamente en su carrera deportiva.

Publicidad

Hoy la mayor parte de la atención a su alrededor pasa por su crecimiento futbolístico: el recorrido que hizo desde Vasco da Gama hasta Inglaterra y su reciente aparición con la camiseta de Brasil.

DATOS CLAVE