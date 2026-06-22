Quién es Romano Schmid: perfil, edad, dónde juega y vida personal del futbolista de Austria

Metió el primer gol de Austria ante Jordania en la primera jornada. Destaca como mediocampista ofensivo y juega en el Werder Bremen.

Romano Schmid aparece hoy como una de las piezas más interesantes de la Selección de Austria. Viene de convertir un gol ante Jordania en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Mantiene una gran continuidad competitiva tanto en su selección como en el SV Werder Bremen. No es un delantero puro, aunque su vocación ofensiva lo posiciona constantemente cerca del área rival.

Publicidad

En Alemania, cerró la temporada 2025 con mucho peso en el mediocampo del Werder Bremen. Y en junio volvió a sumar minutos con Austria, algo que refuerza su lugar como la figura creativa de su selección.

Romano Schmid, figura de Werder Bremen (Getty Images).

Su perfil encaja mejor como mediocampista ofensivo que como atacante de referencia. Puede aportar juego entre líneas, pausa y llegada, sin quedar atado a una sola zona del campo.

Publicidad

Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Romano Schmid?

Fecha de nacimiento: 27 de enero de 2000.

27 de enero de 2000. Edad actual: 26 años.

26 años. Lugar de nacimiento: Graz, Austria.

Graz, Austria. Estatura: 1,68 m.

1,68 m. Posición principal: mediocampista ofensivo.

Nacido en Graz, fue construyendo un perfil de volante técnico y móvil, con capacidad para intervenir en la creación y también para soltarse en los últimos metros, una característica que explica su presencia actual en la Bundesliga y su continuidad con Austria.

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

Publicidad

Estadísticas y presente en Werder Bremen

Su club actual es el SV Werder Bremen, institución de la que forma parte desde el 3 de enero de 2019. En la temporada 2025 de la Bundesliga llegó al Mundial 2026 después de una campaña con continuidad en el equipo.

Club actual: SV Werder Bremen.

SV Werder Bremen. Desde cuándo juega allí: 3 de enero de 2019.

3 de enero de 2019. Partidos en la temporada 2025/2026: 35.

35. Titularidades: 35.

35. Minutos jugados: 3,083.

3,083. Goles: 4.

4. Asistencias: 8.

El camino de Romano Schmid en la Selección de Austria

Schmid mantiene continuidad con la selección mayor. Su impacto más reciente fue el gol en el 3-1 ante Jordania, el 16 de junio de 2026, una muestra de que llega con continuidad en el ciclo actual.

Publicidad

Último hito destacado: gol ante Jordania en el Mundial 2026.

gol ante Jordania en el Mundial 2026. Fecha de ese partido: 16 de junio de 2026.

16 de junio de 2026. Actividad reciente con Austria: también sumó minutos con la selección en junio de 2026.

también sumó minutos con la selección en junio de 2026. Competiciones en las que tuvo participación reciente: Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, UEFA Nations League 2024 y Eurocopa 2024.

¿Qué rol cumple Romano Schmid en el esquema de Austria?

Su posición natural es la de mediocampista ofensivo, un rol desde el que puede recibir entre líneas, conectar pases en campo rival y pisar el área con libertad.

Publicidad

El gol ante Jordania reflejó justamente eso: no necesita jugar fijado arriba para pesar en ataque. Austria puede usarlo como una variante funcional por su movilidad y su lectura para intervenir cerca de la jugada, sin presentarlo necesariamente como un titular indiscutido.

Cotización, contrato y valor de mercado de Romano Schmid

Última extensión contractual: 13 de diciembre de 2023.

13 de diciembre de 2023. Situación actual: el club alemán renovó su vínculo con Schmid hasta el 30 de junio de 2027.

el club alemán renovó su vínculo con Schmid hasta el 30 de junio de 2027. Salario, cláusula y valor exacto de mercado: no están confirmados públicamente en este momento.

Vida personal: lo que se sabe de Romano Schmid fuera de la cancha

Fuera del campo de juego, el mediocampista mantiene un perfil bajo. No hay una exposición pública marcada de su vida privada, por lo que su imagen hoy pasa, sobre todo, por lo estrictamente futbolístico.

Publicidad

Su presente está ligado a lo que viene mostrando en el Werder Bremen y a su participación reciente con la selección.

DATOS CLAVE