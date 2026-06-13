Quién es Slavko Vincic, árbitro del partido Brasil vs Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026

Se trata de un árbitro muy experimentado en Europa. Estará en su segundo Mundial tras Qatar 2022. Sus buenas actuaciones le permiten tener el partido Brasil vs Marruecos.

Slavko Vincic vuelve a quedar en el centro de la escena mundialista. Es que el árbitro esloveno fue designado para dirigir uno de los cruces más atractivos del arranque del Mundial 2026: se trata del duelo Brasil vs Marruecos por el Grupo C este sábado 13 de junio.

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El esloveno llega con una trayectoria de peso en el arbitraje europeo e internacional. Su recorrido incluye Eurocopas, finales de la UEFA y un antecedente mundialista fuerte en Qatar 2022, lo que explica por qué vuelve a recibir un partido de máxima exposición.

Biografía y orígenes: ¿de dónde es y qué se sabe de Slavko Vincic?

Origen: Maribor, Eslovenia.

Maribor, Eslovenia. Edad actual: 46 años.

46 años. Condición internacional: árbitro FIFA desde 2010.

árbitro FIFA desde 2010. Trayectoria: más de 15 años en el panel internacional.

más de 15 años en el panel internacional. Estado actual: árbitro activo.

Vincic, en un cruce con Cristiano Ronaldo (Getty Images).

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Vincic es un árbitro esloveno nacido en Maribor que hoy atraviesa una etapa de plena vigencia dentro del circuito internacional. Fue confirmado como el juez principal de Brasil vs Marruecos, un partido correspondiente al Grupo C del Mundial 2026.

Además, esta Copa del Mundo será la segunda de su carrera. Esa continuidad en la élite también marca su perfil: la FIFA lo sigue considerando una opción confiable para escenarios de mucha presión.

La designación para Brasil vs Marruecos en el Mundial 2026

Partido: Brasil vs Marruecos.

Brasil vs Marruecos. Competencia: Copa Mundial de la FIFA.

Copa Mundial de la FIFA. Fase: fase de grupos.

fase de grupos. Grupo: C.

C. Fecha y hora en Perú: sábado 13 de junio de 2026 a las 17:00.

sábado 13 de junio de 2026 a las 17:00. Estadio: MetLife Stadium, East Rutherford.

MetLife Stadium, East Rutherford. Capacidad del estadio: 82.500 espectadores.

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Slavko Vincic fue confirmado como árbitro principal del cruce entre Brasil y Marruecos, programado para este sábado 13 de junio de 2026 a las 17:00 de Perú, en el MetLife Stadium de East Rutherford.

El equipo arbitral designado para el encuentro también incluye a Tomaz Klancnik como primer asistente, Andraz Kovacic como segundo asistente, Sandro Scharer como cuarto oficial y Bastian Dankert en el VAR. Se trata de un equipo asignado para uno de los partidos más exigentes del arranque del torneo.

El escenario también le da peso extra a la designación. El MetLife Stadium, con capacidad para 82.500 espectadores, no solo recibe este duelo del Grupo C, sino que además será la sede de la final del 19 de julio.

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Trayectoria internacional y partidos más importantes de su carrera

Eurocopas dirigidas: UEFA Euro 2012 y UEFA Euro 2020.

UEFA Euro 2012 y UEFA Euro 2020. Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026: partidos con selecciones como Italia, Portugal, Países Bajos y Francia.

partidos con selecciones como Italia, Portugal, Países Bajos y Francia. Final de la UEFA Europa League 2022: designación principal.

designación principal. Final de la UEFA Champions League 2024: Real Madrid vs Borussia Dortmund.

La carrera de Vincic tiene varios hitos de máximo nivel. Haber estado en dos Eurocopas y en partidos pesados de eliminatorias europeas lo ubica dentro del grupo de árbitros con mayor rodaje del continente.

A eso se suman dos antecedentes que pesan por sí solos: la final de la UEFA Europa League 2022 y la final de la UEFA Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Ese recorrido sostiene su reputación como un árbitro de alta jerarquía y ayuda a entender por qué fue elegido para un cruce tan sensible desde el arranque del Mundial.

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El antecedente mundialista que marcó su perfil

El Mundial 2026 será la segunda Copa del Mundo de Slavko Vincic. La primera fue en Qatar 2022, donde también recibió una designación de alto impacto desde el inicio del torneo.

En aquella edición, fue el árbitro principal de Argentina vs Arabia Saudita, partido que terminó 2-1 a favor de los saudíes y quedó rápidamente marcado como uno de los grandes golpes de la fase de grupos. Ese antecedente terminó de instalarlo en una escena de máxima visibilidad.

Incluso después de haber dirigido la final de la Champions League en 2024, el propio Vincic dejó una reflexión que ayuda a entender cómo vive este tipo de partidos: para él, nada se compara con la carga emocional de un encuentro mundialista. Ahí, según explicó, pesa algo distinto porque detrás de cada selección está la bandera nacional.

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¿Qué rol tendrá en un partido de este calibre?

A Vincic le tocará conducir uno de los choques más atractivos del arranque del torneo. Brasil y Marruecos aparecen inicialmente en los dos puestos de clasificación del Grupo C, por lo que el partido ya asoma como una prueba importante en la pelea por el primer lugar.

El contexto también eleva la exigencia. Brasil llega tras vencer 2-1 a Egipto en un amistoso previo, mientras que Marruecos viene de empatar 1-1 con Noruega. De un lado estará una selección pentacampeona del mundo; del otro, un equipo que fue cuarto en el último Mundial y que ya demostró que puede competir contra cualquiera.

En un escenario así, el rol del árbitro no pasa solo por aplicar el reglamento, sino por sostener el control emocional de un partido con mucha tensión competitiva desde el primer minuto. La propia mirada de Vincic sobre este tipo de citas va en esa línea: en los partidos de selecciones, dijo, “hay más emoción, porque detrás está la bandera nacional”.

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