Resultado de Francia: Tabla de posiciones y fixture de partidos del Grupo I del Mundial 2026

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo I tras el duelo entre Francia vs Senegal. Mira los detalles a continuación.

El Mundial 2026 se viene desarrollando con grandes partidos en todos sus grupos. Incluso con resultados sorprendente que han llamado bastante la atención. En este caso Francia debutó con un rival fuerte, la Selección de Senegal en Estados Unidos.

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En este partido el cuadro de Didier Deschamps sufrió bastante en el primer tiempo ante un cuadro africano que demostró brillantez en sus ataques. Incluso estuvieron más cerca del gol, con un disparo al palo del atacante Nicolas Jackson que sorprendió en el cierre de la primera mitad.

Tras este terrible primer tiempo, el cuadro ‘Galo’ tuvo que hacer algunos cambios en su funcionamiento. Lo que convirtió a Edouard Mendy en uno de las grandes figuras del partido con sus atajadas. El exChelsea demostró su valor con tremendas atajadas que le permitieron a su equipo mantener el cero a cero.

Kylian Mbappé celebrando (Foto: Getty).

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Pero a los 66 minutos quedó expuesto con un pase de Olise que dejó solo a Kylian Mbappé quien con sutileza marcó el 1-0. Remate al ras que permitió que el partido se pueda llegar a abrir. En este caso los dos veces campeones del mundo estaban mejor dentro del terreno de juego.

No obstante, el partido no acabó ahí pues Bradley Barcola logró anotar en el área el 2-0 con un gran sombrero tras pase dentro del área. Aumentando la ventaja. En el descuento se dieron 2 goles, Ibrahim Mbaye para Senegal y Mbappé anotó un doblete de media distancia.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo I del Mundial 2026

# País PJ PG PE PP DIF PTS 1 Francia 1 0 0 0 +2 3 2 Noruega 0 0 0 0 0 0 3 Irak 0 0 0 0 0 0 4 Senegal 1 0 0 1 -2 0

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Calendario de Francia en el Mundial 2026

La Selección de Francia tiene los siguientes partidos por disputar en la fase de grupos del Mundial 2026:

Francia 2-0 Senegal | Fecha 1

Francia vs Irak | Fecha 2 | Lunes 22 de junio

Francia vs Noruega | Fecha 3 | Viernes 26 de junio

Datos Claves

Kylian Mbappé anotó un doblete frente a Senegal en el Mundial 2026.

frente a Senegal en el Mundial 2026. Francia lidera el Grupo I con 3 puntos y +2 en diferencia de goles.

con 3 puntos y +2 en diferencia de goles. Francia enfrentará a Irak el próximo lunes 22 de junio por la segunda fecha.