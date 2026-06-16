🔴Francia vs. Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto, resultado y dónde ver por el Mundial 2026

Francia vs. Senegal EN VIVO HOY se enfrentan este martes 16 de junio por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. El esperado encuentro se disputará en el MetLife Stadium desde las 2:00 PM (hora de Perú) y podrá verse EN DIRECTO por DSports, Disney+, ESPN y América Televisión. Sigue aquí el MINUTO A MINUTO ONLINE con todas las incidencias, goles, alineaciones confirmadas, estadísticas y el resultado en tiempo real.
Francia debuta en el Mundial 2026 ante la complicada Senegal en un partido que podría empezar a definir el futuro del Grupo I del Mundial 2026. Los ‘Gallos’ llegan capitaneados por Kylian Mbappé y van por una nueva Copa del Mundo, mientras que Senegal goza de una generación con experiencia y buen fútbol.
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Alineación titular Francia vs. Senegal
Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise; Désiré Doué y Kylian Mbappé.
Senegal: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye; Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr.
Kylian Mbappé tiene todas las opciones de ser titular en el Francia vs. Senegal por el Mundial 2026. (Foto: FIFA)
Francia vs. Senegal: horario y dónde ver EN VIVO el Mundial 2026
El partido entre Francia y Senegal se juega HOY, martes 16 de junio, desde las 2:00 PM y contará con transmisión EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE mediante Disney+, ESPN, DirecTV Sports y DSports para celulares, computadoras, tablets y Smart TV.
Más allá de los tres puntos, el encuentro podría ser determinante en la lucha por el primer lugar del Grupo I. Sobre el papel, franceses y senegaleses aparecen como los principales candidatos para avanzar a la siguiente ronda como primero y segundo, por lo que un triunfo en el debut significaría una ventaja importante de cara a los próximos compromisos del Mundial 2026.