🔴Francia vs. Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto, resultado y dónde ver por el Mundial 2026

Un gran saludo a todos los amigos de Bolavip. En instantes empezamos con la cobertura minuto a minuto del Francia vs. Senegal por la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026.

Francia no se guarda nada y va con todo ante Senegal: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise; Désiré Doué y Kylian Mbappé.

Con Sadio Mané a la cabeza, Senegal tiene la gran opción de hacerle partido a Francia e iría con esta alineación: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs; Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Ismaïla Sarr; Nicolas Jackson y Sadio Mané.

Hacemos un repaso de los últimos cinco resultados que ha obtenido Francia previo a su partido ante Senegal.

Los números de los últimos cinco partidos de Senegal también están listos para analizarlos.

Con un cambio de último minuto, al final Francia sale así ante Senegal por el Mundial 2026: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

Senegal sí hizo varias variantes en la volante respecto a lo que se creía que sería su alineación titular. Ahora podemos confirmar que irán con estos jugadores ante Francia: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye; Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr.

Todo de azul, con la camiseta oficial y el escudo, así está listo Francia para su partido ante Senegal por el Mundial 2026.

A poco de treinta minutos para el inicio del partido, Senegal mandó una emotiva publicación previo al partido ante Francia por el Mundial 2026.

Francia sale al campo con Mbappé a la cabeza y la previa del partido ingresa en su recta final.

Francia sale al campo con Mbappé a la cabeza y la previa del partido ingresa en su recta final.

Francia vs. Senegal GRATIS, martes 16 de junio, por el Mundial 2026. Revisa el resultado en directo y dónde ver en vivo vía TV y streaming.

Francia vs. Senegal EN VIVO HOY se enfrentan este martes 16 de junio por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. El esperado encuentro se disputará en el MetLife Stadium desde las 2:00 PM (hora de Perú) y podrá verse EN DIRECTO por DSports, Disney+, ESPN y América Televisión. Sigue aquí el MINUTO A MINUTO ONLINE con todas las incidencias, goles, alineaciones confirmadas, estadísticas y el resultado en tiempo real.

Francia debuta en el Mundial 2026 ante la complicada Senegal en un partido que podría empezar a definir el futuro del Grupo I del Mundial 2026. Los ‘Gallos’ llegan capitaneados por Kylian Mbappé y van por una nueva Copa del Mundo, mientras que Senegal goza de una generación con experiencia y buen fútbol.

Alineación titular Francia vs. Senegal

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise; Désiré Doué y Kylian Mbappé.

Senegal: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye; Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr.

Kylian Mbappé tiene todas las opciones de ser titular en el Francia vs. Senegal por el Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Francia vs. Senegal: horario y dónde ver EN VIVO el Mundial 2026

El partido entre Francia y Senegal se juega HOY, martes 16 de junio, desde las 2:00 PM y contará con transmisión EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE mediante Disney+, ESPN, DirecTV Sports y DSports para celulares, computadoras, tablets y Smart TV.

Más allá de los tres puntos, el encuentro podría ser determinante en la lucha por el primer lugar del Grupo I. Sobre el papel, franceses y senegaleses aparecen como los principales candidatos para avanzar a la siguiente ronda como primero y segundo, por lo que un triunfo en el debut significaría una ventaja importante de cara a los próximos compromisos del Mundial 2026.