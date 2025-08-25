La semana ha comenzado con Alex Valera como gran protagonista de los diferentes medios de comunicación. No obstante, ahora se ha conocido una última información que podría cambiar por completo su carrera profesional. Esto tras conocerse que su nombre está sobre la mesa de uno de los más importantes equipos del Brasileirao.

Tras la mala noticia de su desconvocatoria de la Selección Peruana por lesión, ahora recibe una buena nueva. En este caso se ha conocido desde Brasil que ha llegado el nombre del delantero peruano sobre la mesa de Santos FC. Al parecer lo han ofrecido al equipo de Neymar y ahora verán si es lo que están necesitando para cambiar su mal momento.

Así lo dio a conocer el periodista deportivo brasileño Valentín Furlan, quien fue el que soltó esta noticia mediante sus redes sociales: “El nombre de Alex Valera, extremo de Universitario y la selección peruana, llegó a la mesa de Santos“, fue lo que publicó.

Alex Valera podría dejar Universitario (Foto: X).

¿Qué deberá pasar para que Alex Valera juegue en Santos?

Para comenzar hay que mencionar que esto no se trata de una oferta que hizo el club brasileño por el jugador, sino que la carpeta del atacante llegó hasta las oficinas del ‘Peixe’. Probablemente uno de sus representantes hizo llegar su información o esté entre los elegidos para poder ser el nuevo delantero de este club.

Ahora para que pueda dejar Universitario de Deportes lo que se necesita es una oferta. Pues el atacante de 29 años de edad tiene contrato hasta finales del 2026, esto solo deja la opción de salida mediante un pago de por medio. En este caso si vemos su valor en Transfermarkt nos encontramos con la cifra de 900 mil euros, por lo que se esperaría que puedan pagar un valor cercano a este para sacarlo de la ‘U’.

Alex Valera contra Hernán Barcos (Foto: Universitario).

Esta no sería la primera vez que el cuadro de Ate vende a Valera, la primera vez se dio al Al Fateh de Emiratos Árabes. Se estima que la cifra por la que terminaron dejarlo ir en el 2022 fue de 1,3 millones de euros. Así que ese sería el estimado en estos momentos para el goleador ‘crema’.

Los dos peruanos que han jugado en Santos

Tan solo son dos jugadores peruanos los que han logrado estar en el Santos FC. El primero de ellos fue Ramón Mifflin, el mediocampista fichó por el cuadro ‘Peixe’ en el 1974 y estuvo hasta el 1975. En este corto periodo de tiempo jugó junto al astro brasileño Pelé, con el cual logró una gran amistad. Fue tanto así que luego pasaría a jugar en el New York Cosmos en Estados Unidos.

El segundo que tuvo la fortuna de ser fichado por el cuadro de la ciudad de Sao Paulo fue Christian Cueva. ‘Aladino’ llegó desde el Krasnodar de Rusia, pero no logró cumplir con las expectativas debido a su falta de compromiso, llegó en el 2019 y se fue en el 2020 con 16 partidos en las espaldas en este club.

