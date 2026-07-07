Si Egipto le gana a Argentina, contra quién, cuándo y dónde juega en cuartos de final del Mundial 2026

Egipto enfrenta a Argentina en el Mercedes-Benz Stadium por los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado africano quiere lograr su mejor posición histórica en una Copa del Mundo, pero tiene un duro oponente, la última campeona del mundo.
El combinado egipcio, que tiene como máxima figura a Mohamed Salah, ya se aseguró igualar su mejor desempeño en un Mundial, ya que en 1934 también llegó a octavos de final. No obstante, ahora, quiere dar la sorpresa ante Argentina y eso le permitiría jugar un partido histórico en la instancia de los ocho mejores.
¡Argentina y Egipto, cara a cara por un lugar en Cuartos! 👊#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 7, 2026
¿Contra quién juega Egipto en cuartos de final del Mundial 2026?
Si Egipto le gana a Argentina, pasará a cuartos de final donde esperará rival. Es que se enfrentaría al ganador del duelo entre Colombia y Suiza, que se juega este mismo martes 7 de julio en Vancouver, Canadá.
¿Cuándo juega Egipto en cuartos de final del Mundial 2026?
En caso de vencer a Argentina, Egipto jugará ante el ganador de Colombia y Suiza el próximo sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026.
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¿Dónde juega Egipto en cuartos de final del Mundial 2026?
Si Egipto le gana a Argentina, el partido de cuartos de final del Mundial 2026 será contra el vencedor de Colombia vs Suiza el próximo sábado 11 de julio en Arrowhead Stadium, en Kansas City, Misuri, en los Estados Unidos.
Alineaciones confirmadas para Egipto vs Argentina
EGIPTO
- Oufa Shobeir
- Mohamed Hany
- Ramy Rabia
- Yasser Ibrahim
- Karim Hafez
- Emam Ashour
- Mohanad Lasheen
- Marwan Ateya
- Mostafa Zico
- Mohamed Salah
- Haissem Hassan
- DT: Hossam Hassan
Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.
ARGENTINA
- Emiliano Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Nicolás Tagliafico
- Leandro Paredes
- Rodrigo de Paul
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Lionel Messi
- Julián Álvarez
- DT: Lionel Scaloni
¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Egipto vs Argentina?
- Perú: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
- Argentina: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports, Telefe, Disney+.
- Colombia: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Caracol, RCN.
- Paraguay: 13:00 horas | GEN, Trece, Unicanal.
- Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
- Uruguay: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
- Ecuador: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+.
- México: 10:00 horas | ViX Premium.
- Estados Unidos: 12:00 (ET) / 09:00 (PT) | FOX, Telemundo.
- España: 18:00 horas | DAZN España, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
DATOS CLAVE
- Egipto y Argentina se enfrentan en el Mercedes-Benz Stadium por los octavos de final.
- Mohamed Salah lidera a Egipto, que igualó su mejor desempeño histórico de 1934.
- Lionel Messi integra la alineación confirmada de Argentina bajo la dirección de Lionel Scaloni.