Si Egipto le gana a Argentina, contra quién, cuándo y dónde juega en cuartos de final del Mundial 2026

Egipto va por la sorpresa ante la última campeona del mundo, Argentina. Mohamed Salah y compañía buscan llegar a su mejor posición histórica en un Mundial.

Egipto enfrenta a Argentina en el Mercedes-Benz Stadium por los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado africano quiere lograr su mejor posición histórica en una Copa del Mundo, pero tiene un duro oponente, la última campeona del mundo.

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El combinado egipcio, que tiene como máxima figura a Mohamed Salah, ya se aseguró igualar su mejor desempeño en un Mundial, ya que en 1934 también llegó a octavos de final. No obstante, ahora, quiere dar la sorpresa ante Argentina y eso le permitiría jugar un partido histórico en la instancia de los ocho mejores.

¡Argentina y Egipto, cara a cara por un lugar en Cuartos! 👊#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 7, 2026

¿Contra quién juega Egipto en cuartos de final del Mundial 2026?

Si Egipto le gana a Argentina, pasará a cuartos de final donde esperará rival. Es que se enfrentaría al ganador del duelo entre Colombia y Suiza, que se juega este mismo martes 7 de julio en Vancouver, Canadá.

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¿Cuándo juega Egipto en cuartos de final del Mundial 2026?

En caso de vencer a Argentina, Egipto jugará ante el ganador de Colombia y Suiza el próximo sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026.

¿Dónde juega Egipto en cuartos de final del Mundial 2026?

Si Egipto le gana a Argentina, el partido de cuartos de final del Mundial 2026 será contra el vencedor de Colombia vs Suiza el próximo sábado 11 de julio en Arrowhead Stadium, en Kansas City, Misuri, en los Estados Unidos.

Alineaciones confirmadas para Egipto vs Argentina

EGIPTO

Oufa Shobeir

Mohamed Hany

Ramy Rabia

Yasser Ibrahim

Karim Hafez

Emam Ashour

Mohanad Lasheen

Marwan Ateya

Mostafa Zico

Mohamed Salah

Haissem Hassan

DT: Hossam Hassan

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Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

ARGENTINA

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Leandro Paredes

Rodrigo de Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Lionel Messi

Julián Álvarez

DT: Lionel Scaloni

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Egipto vs Argentina?

Perú: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Argentina: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports, Telefe, Disney+.

13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports, Telefe, Disney+. Colombia: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Caracol, RCN.

11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Caracol, RCN. Paraguay: 13:00 horas | GEN, Trece, Unicanal.

13:00 horas | GEN, Trece, Unicanal. Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Uruguay: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Ecuador: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+.

11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+. México: 10:00 horas | ViX Premium.

10:00 horas | ViX Premium. Estados Unidos: 12:00 (ET) / 09:00 (PT) | FOX, Telemundo.

12:00 (ET) / 09:00 (PT) | FOX, Telemundo. España: 18:00 horas | DAZN España, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

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