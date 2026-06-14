Suecia 1-0 Túnez EN VIVO y GRATIS por la fase de grupos del Mundial 2026

Por el grupo F la Selección de Suecia se enfrenta a Túnez EN VIVO y GRATIS por la fase de grupos del Mundial 2026.

Por el grupo F en el Mundial 2026 se viene un partidazo entre la Selección de Suecia ante la Selección de Túnez. Dos equipos que están buscando sumar sus primeros puntos en esta Copa del Mundo.

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El cuadro europeo llega como el favorito por tener grandes jugadores en su plantel. Siendo Viktor Gyókeres y Alexander Isak sus dos grandes armas para llegar al gol. Por lo que se espera que puedan llegar a ser jugadores importantes en este plantel en busca de comenzar con el pie derecho.

Por el lado de los tunecinos no tienen grandes elementos, pero si un plantel que busca jugar como un bloque para conseguir ganar. Por lo que se espera que jueguen de forma defensiva, con la intensión de buscar la contra para sorprender a sus rivales de turno.

Minuto a Minuto Suecia vs. Túnez

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Viktor Gyökeres: El “killer” que devolvió a Suecia a la élite

Tras quedarse fuera de Qatar 2022, la selección sueca logró clasificar in extremis a este Mundial gracias a los play-offs de la UEFA, y el gran responsable absoluto de esa hazaña tiene nombre y apellido: Viktor Gyökeres.

Viktor Gyokeres con la Selección de Suecia (Foto: Getty).

El delantero es la principal carta de gol en el esquema del técnico Graham Potter y llega como uno de los atacantes más en forma del fútbol europeo.

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El héroe de la clasificación: Gyökeres llega al Mundial con estatus de ídolo nacional tras marcar un espectacular hat-trick ante Ucrania y anotar el gol decisivo en la ajustada victoria 3-2 frente a Polonia en el repechaje europeo.

Gyökeres llega al Mundial con estatus de ídolo nacional tras marcar un espectacular hat-trick ante Ucrania y anotar el gol decisivo en la ajustada victoria 3-2 frente a Polonia en el repechaje europeo. Una dupla de miedo: Aunque Suecia sufre la sensible baja de Dejan Kulusevski por lesión, Gyökeres no está solo. Forma una pareja de ataque temible y de talla mundial junto a Alexander Isak, garantizando potencia, velocidad y definición.

Ellyes Skhiri: El corazón táctico de las “Águilas de Cartago”

Túnez, bajo el mando del experimentado entrenador Sabri Lamouchi, llega al Mundial de Norteamérica con una identidad muy clara: orden táctico, un bloque defensivo extremadamente sólido y transiciones rápidas. En este sistema de máxima exigencia física, Ellyes Skhiri es la pieza irremplazable.

Ellyes Skhiri con la Selección de Túnez (Foto: Getty).

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El equilibrio del equipo: Skhiri es el termómetro y el motor de la selección africana. Su incansable labor le da a Túnez la capacidad de pelear el control del mediocampo frente a selecciones más poderosas.

Skhiri es el termómetro y el motor de la selección africana. Su incansable labor le da a Túnez la capacidad de pelear el control del mediocampo frente a selecciones más poderosas. La base para el talento: El trabajo sucio y la recuperación constante de Skhiri (apoyado por el debutante Rani Khedira) son fundamentales para liberar a los talentos más ofensivos del equipo, como el habilidoso Hannibal Mejbri o el extremo Elias Achouri, quienes aportan el desequilibrio en ataque.

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