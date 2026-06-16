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Mundial 2026

Tras los 3 goles de Messi, así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi sube a lo más alto de la tabla de goleadores de la Copa del Mundo, pero también de la historia del certamen. Conoce todos los datos.

Lionel Messi se mete arriba en la tabla de goleadores del Mundial.
© Getty ImagesLionel Messi se mete arriba en la tabla de goleadores del Mundial.

El Mundial 2026 continúa su actividad con la primera fecha de la fase de grupos. Sin embargo, la gran actuación de Lionel Messi en su debut en este torneo acaba de romper con las estadísticas. Es que con sus tres goles acaba de subirse al primer lugar de la tabla de goleadores.

Mientras que hubo algunas figuras que han anotado dobletes en esta primera jornada de la Copa del Mundo, como los casos de Kylian Mbappé y Erling Haaland, Messi se destapó con un hat-trick ante Argelia en el 3-0 de la Selección Argentina.

A su vez, el ’10’ de la Selección Argentina hizo historia al convertirse en uno de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales. Llegó a los 16 tantos, igualando la marca histórica que ostentaba el alemán Miroslav Klose. Dicha marca la podría superar Kylian Mbappé, que tiene 14 tantos.

Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026 con Lionel Messi a la cabeza

POSICIÓNJUGADORSELECCIÓNGOLES
1Lionel MessiArgentina3
2Folarin BalogunEstados Unidos2
3Kai HavertzAlemania2
4Yasin AyariSuecia2
5Elijah JustNueva Zelanda2
6Kylian MbappéFrancia2
7Erling HaalandNoruega2
8Julián QuiñonesMéxico1
9Raúl JiménezMéxico1
10Breel EmboloSuiza1
11Abdulelah Al-AmriArabia Saudita1
12Amad DialloCosta de Marfil1
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Así quedó la tabla de goleadores históricos del Mundial 2026

POSICIÓNJUGADORSELECCIÓNGOLESPARTIDOSPROMEDIO
1Miroslav KloseAlemania16240.67
1Lionel MessiArgentina16270.59
2Ronaldo NazárioBrasil15190.79
4Kylian MbappéFrancia14150.93
4Gerd MüllerAlemania14131.08
6Just FontaineFrancia1362.17
7PeléBrasil12140.86
8Sándor KocsisHungría1152.20
8Jürgen KlinsmannAlemania11170.65
10Helmut RahnAlemania10101.00
10Gary LinekerInglaterra10120.83
10Gabriel BatistutaArgentina10120.83
10Teófilo CubillasPerú10130.77
10Thomas MüllerAlemania10190.53
10Grzegorz LatoPolonia10200.50

DATOS CLAVE

  • Lionel Messi lidera la tabla de goleadores con tres tantos frente a Argelia.
  • 16 goles mundialistas alcanzó Messi, igualando el récord del alemán Miroslav Klose.
  • Kylian Mbappé registró un doblete y acumula 14 tantos en la historia mundialista.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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