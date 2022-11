Su vida de un tiempo acá está ligada a momentos positivos, donde existen anécdotas y conversaciones para el recuerdo. El popular 'Cuto' Guadalupe está pasando una dura etapa de su vida, por responsabilidad de personas cercanas a la delincuencia. El ex capitán de Universitario de Deportes, informó en su espacio mediático con el 'Diario Trome', lo que estaba pasando en las últimas horas.

Mediante un video, donde explica todo lo que le pasa, manifestó estar algo inquieto por lo que le han dicho por teléfono: "Les quería comunicar lo que ha sucedido el día de ayer, lunes, he recibido una llamada de extorsión, he tenido que recurrir la policía para que me asesores y pueda poner mi denuncia correspondiente, se los documento para que sepan".

De la misma manera, no comunica este mensaje para alertar al público en general, sino para tomar conciencia sobre lo que viven él y otras personas en el día a día. Porque él puede estar sin complicaciones, pero los más afectados son su entorno cercano: "Yo estoy tranquilo, de hecho que preocupado por mi madre, que es la persona que más me preocupa, por mi familia, que es lo más importante para mí".

Destacando que de ahora en adelante, todos estos asuntos lo verán las personas especializadas en este ambiente. Desde la seguridad, y el bienestar de los ciudadanos comunes y corrientes: "Confío y dejo todo en manos de Dios y la justicia, la policía que se va a hacer cargo de esta situación. Agradezco, porque me han atendido bien mi policía. Espero que den muy pronto con estas personas que han querido hacerme esta maldad, de querer extorsionarme y amenazar con tirar una granada en el restaurante y amenazando a la familia y todo ese tema".

Finalmente, dejó una reflexión sobre todo lo que está viviendo, alertando a quienes puedan estar en el mismo momento: "No voy a vivir asustado, porque ellos quieren que la gente entre en pánico, me he dado cuenta de que esa es su táctica y mucha gente cede a eso. Esto es lo que sucede con esta mafia, tendré cuidado. Siempre estaré de la mano con la Policía, de la Policía no me separo (...) Yo estoy tranquilo porque la Policía me ha dado la garantía, vamos a trabajar con normalidad".