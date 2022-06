¿Gonzalo Núñez no continúa en 'A Presión' con Peter Arévalo?

'A presión' se convirtió en "el programa tendencia del periodismo deportivo número uno" en el Perú, por su manera de manejarse, los debates acalorados, y lo entretenido que es para sus fieles seguidores. Con un estilo nunca antes visto en redes sociales, y con voces potentes frente a los micrófonos.

Constantemente lo que se dice ahí, es replicado en las diversas webs informativas locales. Desde las primicias presentadas, hasta las discusiones que quedan dentro del programa, pero que son rápidamente superadas al entender que es parte del 'calor de la conversación'.

Sin embargo, hay un hecho que los hinchas no olvidan, aunque es reciente. El reciente versus entre el conductor, Peter Arévalo, con el panelista más querido por los hinchas, Gonzalo Núñez. Los cuales tuvieron ánimos alzados, junto a gritos de por medio, y una tensión difícil de procesar.

'El Castor' intentó presentar el polémico tema de Agustín Lozano en la mesa de conversación, y fue desplazado de una manera diferente a otros momentos. Debido a que al día siguiente de este enfrentamiento, no vieron al director de 'Exitosa Deportes' dentro del panel principal.

Los seguidores del programa critican, en la caja de comentarios, a 'Mr. Peet' por haberse comportado de la manera que hizo con el popular 'Alianza'. Algunos piden la vuelta del periodista ex América Televisión, señalando que no verán el programa hasta que no esté él presente. Y otros, esperan explicaciones al respecto como fieles seguidores que son.