Adrián Ugarriza es hoy mismo uno de los jugadores peruanos con mejor papel en el extranjero. El delantero nacional no deja de hacer goles en Israel, esto ha hecho que equipos en el extranjero le pongan el ojo. Pues ya se conoció la primera oferta formal para contar con sus servicios y llegó desde China.

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Según ha podido dar a conocer el periodista deportivo Gerson Cuba, el atacante recibió una oferta formal del Shanghai Shenhua de China. Por lo pronto vienen dándose conversaciones iniciales en busca de cerrar un acuerdo para la siguiente temporada. El cuadro del ‘Reino Medio’ están trabajando para llevarse un delantero de calidad.

Once del Shanghai Shenhua (Foto: Shanghai Shenhua).

El peruano llegó el año pasado al kiryat shmona de Israel, en donde encontró su lugar en el mundo. Pese a no estar en uno de los equipos que está peleando arriba, demuestra cada fin de semana su gran nivel metiendo goles. Esto deja en claro que es un futbolista importante, capaz de sorprender en el área en cualquier momento.

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Adrián Ugarriza sigue con la mecha encendida

Ante esta gran noticia de una posible salida a China, el delantero deja en claro que es una gran opción en el ataque. Esta vez consiguió anotar en el empate 1-1 contra el Maccabi Bnei Reineh. De esta forma el 9 del cuadro de Kiryat Shmona vuelve a hacerse presente en el marcador de gran forma.

Adrián Ugarriza celebrando su gol (Foto: Captura X).

Su gol llegó a los 48 minutos del segundo tiempo, contra muy bien orquestada por el equipo visitante de Kiryat. Yair Mordechai tomó el balón por la derecha, como no tenía pase decide esperar, ve a Ugarriza dentro del área, se la pasa y este se hace el espacio de media vuelta para rematar a potencia para el 1-1. Con este remate ‘Ugagol’ llega a los 16 goles en la temporada.

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Esta temporada Adrián ha llegado a disputar 31 partidos, en los cuales como se mencionó hizo 16 goles, pero también ha dado 3 asistencia y todo esto en 2562 minutos.

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