El entrenador de Universitario de Deportes no se guardó el enojo. Héctor Cúper tomará medidas radicales, después de quedar eliminado de todo.

La dolorosa eliminación de Universitario de Deportes en los torneos internacionales ha desatado una crisis total en la institución merengue. Tras el empate sin goles ante Deportes Tolima en la última jornada de la fase de grupos, el director técnico Héctor Cúper rompió el silencio con una fuerte advertencia para su plantel.

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El estratega argentino no ocultó su frustración por quedar fuera de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana en una misma noche pese a no haber perdido el encuentro. Lo que más llamó la atención de la prensa deportiva fue su firme postura frente a la actitud y el compromiso de algunos futbolistas.

El ultimátum de Héctor Cúper a la plantilla crema

El entrenador fue enfático al señalar que la grandeza de la institución exige profesionales comprometidos al cien por ciento para revertir la situación. Cúper fue tajante ante los medios al declarar: “En primer lugar, somos profesionales y tenemos que levantarnos, seguir trabajando, eso lo tenemos claro. Si alguien no está dispuesto a eso, hablaremos con el presidente”.

Héctor Cúper presentado como Universitario de Deportes. (Foto: X).

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Estas palabras confirman que el cuerpo técnico iniciará una evaluación profunda junto a la directiva estudiantil de cara al futuro cercano. El estratega remarcó que “esto es fútbol y los profesionales debemos tener la valentía para seguir trabajando”, advirtiendo que las horas podrían estar contadas para quienes no se sumen al reto.

Autocrítica táctica y el duro diagnóstico físico del equipo

A pesar de tener un corto periodo al mando del banquillo crema, el director técnico asumió la culpa del fracaso internacional de manera inmediata. El estratega manifestó abiertamente ante los medios: “Tengo responsabilidad porque, más allá del poco tiempo obtenido, soy el responsable y no quiero que me quiten eso”.

En su análisis futbolístico, el entrenador lamentó la falta de eficacia en ataque, asegurando que “en el primer tiempo el equipo no me desagradó, faltó la definición porque tuvimos no menos de cuatro situaciones muy claras”. Además, agregó que ve mejorías en el “cierto orden defensivo”, pero reconoció falencias de tres cuartos de cancha hacia adelante.

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El punto más crítico de su discurso llegó al evaluar el estado atlético del plantel, donde detectó falencias alarmantes de cara a la alta competencia. El argentino confesó abiertamente la urgencia táctica: “Debo decir que debemos mejorar el aspecto físico porque en los 20 minutos teníamos inconvenientes”.

El panorama de Universitario tras el fracaso continental

Con esta eliminación en la última fecha de la fase de grupos, el proyecto de Héctor Cúper sufre su primer gran revés de la temporada en tiempo real. Cúper cerró su intervención admitiendo el golpe anímico al recordar que “este es un club muy grande y estas decepciones nos duelen a todos”, obligando al equipo a enfocarse únicamente en el torneo local.

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