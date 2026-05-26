Hinchas apuntaron contra Cúper tras la eliminación de Universitario: “Es un DT del pasado”

Héctor Cúper fue cuestionado por los hinchas de Universitario de Deportes en las redes sociales tras ser eliminados de la Copa Libertadores.

Universitario de Deportes quedó fuera de la Copa Libertadores 2026. El cuadro ‘crema’ tuvo todo para poder mantenerse en la competencia, pero no hizo la labor en casa. Terminando eliminado de forma inesperada en este certamen y los hinchas no dejaron de criticar al DT Héctor Cúper.

Publicidad

En las redes sociales el entrenador ha sido cuestionado por la forma de dirigir al equipo. Un hincha cuestionó su vigencia como entrenador, ya que le pareció raro que no hiciera cambios en el sistema táctico. Pues consideraba que debió mover piezas para poder hacer funcionar el equipo, no obstante esto no pasó y terminaron empatando el juego.

Hinchas critican a Cúper (Foto: X).

Por otro lado, hay una opinión divida en el hincha que no le gusta lo que está haciendo el argentino, mientras que hay otros que lo respaldan. Muchos considera que el problema radica en la confección del equipo, que este sería el problema real. Mientras que para otros es él quien ya no está preparado para dirigir por el tiempo que estuvo en inactividad.

Publicidad

Hinchas con opiniones de Héctor Cúper (Foto: X).

Héctor Cúper no sabe lo que es ganar con Universitario

Desde su llegada a Universitario de Deportes, Héctor Cúper no ha tenido la posibilidad de celebrar con los ‘cremas’. Son 3 partidos en los que ha estado y en ninguno de ellos ha podido conseguir ganar. Incluso, todos estos terminaron en empates sin goles lo que habla que hay problemas para la creación en el ataque.

Su debut fue ante Nacional en Uruguay consiguiendo un gran 0-0 que le permitió seguir con vida en la Copa. Pero después en su visita a CD Moquegua también terminó en otro resultado sin goles. Por último, ahora con Deportes Tolima vuelve a repetir un empate.

Publicidad

Héctor Cúper y un trabajo duro en Universitario

Ahora el veterano entrenador tendrá que buscar la fórmula para volver a sacar ganadores en el plantel de la ‘U’. Pues la verdad es que hay muchos problemas con varios jugadores, los cuales no están mostrando un buen nivel y que necesita rescatarlos o buscar que salgan del plantel. Esto con la intensión de reforzar el equipo.

El parón hasta el Torneo Clausura le permitirá tener la chance de probar jugadores, así como también ver que es lo que necesita el equipo para lograr reforzarse de la mejor forma.

Datos Claves

Universitario de Deportes quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras empatar el juego.

quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras empatar el juego. Héctor Cúper registró 3 empates sin goles en sus primeros partidos como director técnico.

registró 3 empates sin goles en sus primeros partidos como director técnico. Torneo Clausura será el espacio para probar jugadores y conseguir nuevos refuerzos del plantel.