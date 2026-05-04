El fútbol peruano podría estar ante el resurgimiento de uno de sus delanteros más potentes en el extranjero. Adrián Ugarriza atraviesa un presente arrollador en el Hapoel Ironi Kiryat Shmona, consolidándose como una de las figuras más determinantes de la Premier League de Israel.

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La tasación del gol: 1.5 millones de euros

El nivel mostrado por el popular “Ugagol” no ha pasado desapercibido para la directiva de su club, que ya le puso precio a su salida. Izzy Sharetzky, presidente de la institución, fue tajante al confirmar que el valor del peruano asciende a 1.5 millones de euros, una cifra impulsada por su registro de 17 goles en la presente temporada.

“Probablemente lo vendamos. Un jugador con esa cantidad de goles vale lo que pedimos”, afirmó Sharetzky. El directivo también reveló que ya existe una oferta formal sobre la mesa, lo que anticipa un inminente salto de Ugarriza hacia un equipo de mayor jerarquía en el mercado europeo o continental.

Un momento estelar para la Blanquirroja

Este renacer goleador llega en el momento justo para la Selección Peruana, que busca alternativas frescas y con ritmo de competencia para el frente de ataque. Tras ser uno de los máximos artilleros en Israel, Ugarriza levanta la mano para reclamar un puesto en el esquema titular del combinado nacional de Mano Menezes.

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Su capacidad física y su renovada cuota frente al arco lo posicionan como un candidato serio para asumir el liderato ofensivo. Con 29 años, el atacante parece haber alcanzado la madurez futbolística necesaria para afrontar la presión que exige vestir la camiseta bicolor en procesos eliminatorios.

El futuro de “Ugagol”

La venta de Ugarriza parece ser solo cuestión de tiempo tras las declaraciones de la cúpula del Kiryat Shmona. Su destino está ligado a la eficacia que ha demostrado este año, transformando cada oportunidad en una estadística que hoy lo tiene en la vitrina del fútbol internacional.

Adrián Ugarriza está tazado actualmente en 1.5 millones de euros. (Foto: X).

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El mercado de pases dictará si el delantero peruano logra concretar este traspaso millonario. Lo que es innegable es que, con 17 gritos sagrados en una liga competitiva, el nombre de Adrián Ugarriza vuelve a sonar con fuerza en los planes de todos los peruanos.

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