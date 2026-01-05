Bryan Reyna no seguiría en Belgrano y habría despertado interés en dos equipos de la Liga 1

Belgrano se mantiene movimiento en el mercado de fichajes mientras espera oficializar su primer refuerzo. La Comisión Directiva del club argentino trabaja en la reducción del plantel y en ajustar la masa salarial de cara a la temporada 2026, por lo que la continuidad de algunos jugadores no estaría definida, entre ellos, Bryan Reyna.

Y es que el delantero nacional no consiguió la continuidad que esperaba en el ‘Pirata’ y habría solicitado ser cedido a préstamo, según informó el periodista deportivo Sandro Bazán. Además, dos clubes de la Liga 1 estaría interesados en contar con él.

“Semana clave para Bryan Reyna. No tuvo la continuidad deseada en Belgrano y aunque tiene contrato vigente pidió ser prestado. Dos equipos de la Liga 1 lo tienen en su radar“, escribió el mencionado comunicador.

Los números de Bryan Reyna en Belgrano

En la última temporada, Bryan Reyna disputó 21 encuentros, sin registrar goles ni asistencias, siendo titular únicamente en seis de ellos. Durante el Torneo Clausura, acumuló apenas 101 minutos en cancha bajo la dirección de Ricardo Zielinski.

Desde su llegada en enero de 2024, el atacante ha jugado un total de 57 partidos con la camiseta ‘celeste’, marcando cinco goles y brindando seis asistencias. Además, se ha consolidado como un habitual en las convocatorias de la Selección Peruana.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Belgrano?

El futbolista de 27 años mantiene contrato con Belgrano hasta el 31 de diciembre de 2026, es decir, en caso no logre llegar a un acuerdo, deberá quedarse por un año más.

Recordemos que, el club argentino desembolsó 900 mil dólares para adquirir su pase desde Alianza Lima. Justamente, la institución ‘íntima’—que acaba de incorporar a Federico Girotti— sería una de las interesadas en contar con el jugador.

