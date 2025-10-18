Oliver Sonne quedó impactado tras lamentable noticia de último minuto que sacude al Burnley

Oliver Sonne no puede creer el momento que está viviendo en Burnley. Si bien su presente deportivo no es el mejor, tampoco creía que era para que tomen una decisión así y lo peor es que es de último minuto.

Sucede que mientras Oliver Sonne celebra ser uno de los jugadores más caros de la Selección Peruana, la realidad es que en Burnley no lo tienen en consideración y todo quedó demostrado en la actual fecha de la Premier League.

Oliver Sonne no fue considerado por el técnico Scott Parker y quedó fuera de la nómina oficial del Burnley para jugar ante Leeds United por la fecha 8 de la Premier League. Noticia terrible que se suma a la actual posición del equipo: en zona de descenso.

Con esta decisión de último minuto del técnico Scott Parker, ya son cinco partidos seguidos los que Oliver Sonne queda fuera de la nómina oficial del Burnley. Ante esto, lo más probable es que el volante sea vendido o cedido.

Foto oficial de Oliver Sonne jugando con Burnley. (Foto: Burnley)

Oliver Sonne recibió noticia de último minuto del Burnley

Oliver Sonne no fue considerado para el partido del Burnley vs. Leeds United por la fecha 8 de la Premier League. Ante esto, ya son cinco partidos que el volante peruano no sale en la nómina oficial del equipo.

Sumado a ello, Burnley está sacudido pues actualmente está en puesto de descenso en la Premier League. Ocupando la casilla 18 con 4 puntos de 21 posibles, todo está en peligro y la alerta es máxima.

Foto oficial de Oliver Sonne en su debut en la Premier League. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto gana Oliver Sonne?

Oliver Sonne gana 100 mil dólares mensuales en el Burnley, según información oficial de Salary Sport. Hay que recordar que cuando jugaba en el Silkeborg de Dinamarca su sueldo ascendía a 10 mil dólares mensuales.

¿Hasta cuándo Oliver Sonne tiene contrato en Burnley?

Oliver Sonne tiene contrato con Burnley hasta junio del 2029. Llegando al equipo en enero del 2025, su presencia fue constante en la Championship, pero una vez que ascendieron a la Premier League sus minutos bajaron.

