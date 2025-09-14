Con Christian Cueva y Alfonso Barco, Emelec cayó ante Barcelona y se complica en la tabla

El Clásico del Astillero estuvo cargado de goles. Uno de los encuentros más importantes en Ecuador acabó con una catarata de anotaciones. Barcelona SC visitó a Emelec y terminó con una goleada por 4-0 que sorprendió a los hinchas locales. Este resultado pone en capilla al ‘bombillo’ en su intento por seguir peleando por obtener el título de Ecuador.

Lo que se esperaba fuera una fiesta en el Estadio Banco del Pacífico Capwell terminó siendo una pesadilla para los locales. El encuentro tan solo a los 5 minutos de haber iniciado ya tenía el primer gol. Octavio Rivero consiguió adelantar a la visita con suma facilidad. Sorprendiendo a un equipo que no salió despierto en este importante juego.

Tras esta anotación le costó mucho a Emelec volver a meterse en el juego, pero cuando lo hicieron recibieron un nuevo golpe. Joaquín Valiente a los 37 ponía el 2-0 que se veía injusto por lo mostrado en el campo. Pero la efectividad siempre termina siendo un premio vital en el fútbol. Por otro lado, en el descuento Luis Fernando León anotó el descuento, pero el árbitro anuló el gol vía VAR.

La necesidad por ganar y el mal rendimiento de algunos jugadores hizo que lleguen los cambios. En el segundo tiempo fueron tres los reemplazos, siendo Alfonso Barco y Christian Cueva dos de los que salieron por bajo impacto en el partido. Los peruanos que fueron titulares terminaron fuera.

Janner Corozo puso el 3-0 a los 74 y borró la ilusión del cuadro de Emelec. Bryan Castillo con una roja por conducta violenta dejó un poco de misterio en la parte final para una remontada. Pero Brian Oyola sentenció todo con el 4-0 definitivo en un partido para el olvido.

Emelec a la espera de un milagro en Ecuador

La situación de Emelec en estos momentos es muy parecida a la que tuvo la Selección Peruana en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Básicamente tienen que buscar un milagro para lograr clasificarse al grupo que peleará por el título nacional.

A falta de dos fechas para el final de la Liga Pro de Ecuador, el cuadro de Emelec debe de ganar sus dos partidos que restan. Pero no solo eso, sino que debe esperar a que la Universidad Católica no sume ningún punto. Pero no solo eso, sino que de incluso empatar un juego, el equipo estudiantil tiene una mejor diferencia de gol.

Con 38 puntos la situación de Emelec parece resignarse a dejar escapar la pelea por el título. Pero al menos quedarse con la satisfacción de olvidarse de terminar en la zona de descenso. En la cual estuvo por un momento antes de la llegada de Christian Cueva al equipo.

Tabla de posiciones liga de Ecuador: