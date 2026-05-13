Peruanos la rompen en la MLS: Gol de Nick Fernández y asistencia de Kenji Cabrera

La MLS tuvo presencia de peruanos y lo hicieron bastante bien. Por un lado, Nick Fernández consiguió su primer gol con el San José Earthquakes en este torneo, mientras que por el otro, Kenji Cabrera dio una asistencia en la victoria del Vancouver Whitecaps.

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Por parte de Nick Fernández, llegó su gol casi al instante de haber iniciado el partido. Error en la defensa del Seattle Sounders que aprovechó Nonso Adimabua, quedando mano a mano contra el portero rival. Pero sin ángulo decidió pasársela al peruano que solo tuvo que empujar el balón para el 1-0 momentáneo.

Gol de Nick Fernández:

Nick Fernandez puts @SJEarthquakes ahead in the first two minutes! 😮



📺 Apple TV: https://t.co/stqlvMSwbL pic.twitter.com/p1dVlxEEdn — Major League Soccer (@MLS) May 14, 2026

Kenji Cabrera por su parte logró dar el pase de la victoria ante el Dallas FC. En un ataque el balón quedó a favor del conjunto del Vancouver Whitecaps, se la pasaron al peruano que inmediato asistió a Sebastian Berhalter quien remató con potencia, venciendo al portero rival.

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Así fue la asistencias de Kenji Cabrera:

Berhalter bangers x2 🚀🚀😤

Seba pushes another one through for a brace!#DALvVAN | #DAL 2 – 3 #VAN pic.twitter.com/kaqp3YzlIP — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) May 14, 2026

¿Kenji Cabrera y Nick Fernández a la Selección Peruana?

Se viene a final de mes la convocatoria a la Selección Peruana de parte de Mano Menezes. En este caso la posibilidad de ver grandes novedades no son muchas, pero el estratega brasileño podría tomar en cuanta algunas caras nuevas para poder ver en entrenamientos.

Nick Fernández que es un jugador poco conocido en el Perú podría ser una buena alternativa. Tiene DNI peruano, por lo que tranquilamente podría ser llamado. Por su lado, Kenji Cabrera podría ser de los fijos, un jugador que viene teniendo buenos partidos en Estados Unidos, pero con la ‘Bicolor’ sigue en deuda.

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