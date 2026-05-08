“Quise retirarme por la frustración”: Beto Da Silva confiesa el momento más complicado que vivió en el fútbol

Ligado a diversas lesiones y dolencias físicas a lo largo de su trayectoria, Beto Da Silva se sinceró sobre los pensamientos del pasado y contó cómo se repuso.

Beto Da Silva es uno de los jugadores que en la actualidad viene mostrando buenas versiones con camiseta de Deportivo Garcilaso. Es más, ya se habla de que posiblemente sea parte de la nueva convocatoria de Mano Menezes en la Selección Peruana, pero lo cierto es que no la ha tenido nada fácil ya que recientemente confesó un momento muy duro que le tocó vivir en el fútbol.

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Fuente: Deportivo Garcilaso.

Con 29 años de edad y un talento que en sus inicios lo hizo brillar en Sporting Cristal, Beto Da Silva sufrió distintas lesiones que no le permitieron mantener un buen nivel en el fútbol y que incluso lo llevaron a pensar en el retiro profesional debido a la frustración que sentía. En una entrevista con ‘Estudio Fútbol‘ detalló cómo pasó este escenario y a la vez lo que hizo para superarlo.

“Sí se me pasó por la cabeza el retiro, pero por pura frustración. Una vez que me enfrié y pude pensar mejor, obviamente quise sobreponerme a la situación. Sentía impotencia porque muchas veces, durante los partidos, veía espacios libres y me daba miedo correr hacia ellos. Me ha tocado salir lesionado de partidos, no solo de entrenamientos, y ya me daba vergüenza. Esa vergüenza era lo que me impedía hacer cosas”; relató Beto Da Silva.

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🔥 EJEMPLO DE PERSEVERANCIA Y ESFUERZO: BETO DA SILVA en #EstudioFútbol 📊⚽️ pic.twitter.com/67b17Ja9QQ — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) May 7, 2026

En esta línea, el delantero de Deportivo Garcilaso confesó que lo suyo nunca pasó por la presión mediática. “Lo mío siempre ha sido el tema físico, era un tema de músculo que tenía una deficiencia. Ha sido un tema de que las piernas no me permitían hacer lo que me pasaba por la cabeza. Esa era mi frustración. Puede sonar un poco raro, pero yo nunca siento tanta presión. La presión nunca ha sido algo que me perjudicó. Me tocó jugar en Sporting Cristal a los 18 años“.

¿Beto Da Silva es una opción latente para ser convocado a la Selección Peruana?

Ahora que la Selección Peruana se alistará para enfrentar a Haití en Miami y España en Puebla en el marco de la fecha FIFA del mes de junio, la convocatoria de Mano Menezes podría tener sorpresas muy importantes y se habla de que Beto Da Silva tendría chances de sumarse. Su buen presente en Deportivo Garcilaso sería clave para que pueda regresar al equipo de todos.

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Recordemos que Beto Da Silva fue parte de la Selección Peruana en el inicio del proceso de Ricardo Gareca al disputar la Copa América Centenario 2016 y las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2018. Fue titular en varios partidos y luego perdió espacio por la irregularidad en sus equipos. Ahora la situación podría cambiar con un regreso con mucha más madurez y equilibrio emocional.

🎙️ @jlmorales5: "La altura ya está confirmada y vamos a ver nombres como Quiroz, Hohberg, Robles, Beto Da Silva"#HablemosDeMAX



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DATOS CLAVES

Beto Da Silva , actual jugador de Deportivo Garcilaso, confesó que pensó retirarse por sus lesiones.

, actual jugador de Deportivo Garcilaso, confesó que pensó retirarse por sus lesiones. El delantero de 29 años podría ser convocado por Mano Menezes en junio de 2026.

podría ser convocado por Mano Menezes en junio de 2026. Beto Da Silva integró la Selección Peruana en la Copa América Centenario y eliminatorias de 2018.