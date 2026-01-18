Pedro Gallese tuvo su debut oficial en el arco de Deportivo Cali. Sin embargo, el resultado no acompañó. Fue victoria de Jaguares en Montería por 1-0 en el duelo correspondiente a la fecha 1 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El arquero peruano no pudo ante un potente remate de Cristian ‘Jopito’ Álvarez.

No fue un buen estreno para Deportivo Cali en el certamen local. Sucumbió ante uno de los equipos recién ascendidos a la Primera A del fútbol colombiano. Jaguares hizo un mejor trabajo y lo pudo ganar gracias a un golazo del argentino ‘Jopito’ Álvarez a los 25 minutos del complemento.

El santiagueño, exjugador de Deportivo Binacional en Perú, sacó un remate tremendo al ángulo izquierdo de la valla del ‘Pulpo’ que, pese al esfuerzo, no pudo despejar. Ese golazo terminó por manchar lo que parecía ser una gran actuación del arquero de la Selección Peruana.

Alberto Gamero destacó a Pedro Gallese

El buen trabajo de Pedro Gallese en su primer partido en Deportivo Cali fue destacado por su entrenador. Alberto Gamero, en la conferencia de prensa posterior al partido, hizo una valoración respecto al trabajo de sus refuerzos y destacó al guardameta peruano.

“Muy bueno“, eso fueron las dos palabras de Gamero para calificar lo hecho por el guardameta peruano en su debut en la liga local. Pese a la derrota del Deportivo Cali, estuvo conforme con su desempeño “A Gallese le dije que fue un golazo el que le metieron, se la pusieron en el ángulo“, agregó.

En base a los otros refuerzos, el entrenador del ‘Azucarero’ también se mostró satisfecho. “Lo de (Juan Ignacio) Dinenno fue muy bueno, hay que esperar que agarre el ritmo. Él se entrega siempre al máximo. La entrada de (Steven) ‘Titi’ Rodríguez fue importante: es un jugador de corte, de pivoteo, que juega a la espalda de los centrales”, dijo.

Alberto Gamero y sus declaraciones post partido (X @TribunaTotalDC).

Deportivo Cali tendrá duro próximo partido

Deportivo Cali buscará revancha tras este traspié en el debut. Pedro Gallese tendrá su primer partido en Palmira. Enfrentará a Independiente Medellín el sábado 24 de enero desde las 18:20 horas (local y de Perú) por la segunda fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

