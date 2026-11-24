Se confirmó, cuándo y dónde, se jugará la Copa América 2028. Hay nuevas medidas que le afectarán, a la participación de la Selección Peruana.

La CONMEBOL y la Concacaf oficializaron la extensión de su alianza estratégica para organizar de manera conjunta la Copa América 2028. El certamen más antiguo de selecciones volverá a disputarse íntegramente en Estados Unidos, marcando un precedente histórico en la logística del fútbol continental.

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Esta determinación rompe con la tradicional rotación de sedes en Sudamérica. La medida impacta directamente en la planificación deportiva y logística de la Selección Peruana, que deberá afrontar un nuevo torneo continental fuera de su territorio y bajo un formato de alta exigencia competitiva.

Copa América 2028 confirmada, se jugará en los Estados Unidos. (Foto: X).

El impacto directo en el proceso de la Selección Peruana

La decisión de mantener el torneo en Norteamérica obliga al comando técnico de Mano Menezes a reestructurar su hoja de ruta hacia el próximo ciclo mundialista. Al no jugarse en Sudamérica, la ‘Blanquirroja’ pierde la posibilidad de competir en husos horarios, climas y entornos geográficos habituales de la región.

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Además, el formato repetirá el esquema de 16 selecciones:

10 representantes de la CONMEBOL (incluido Perú).

6 selecciones invitadas de la Concacaf, que obtendrán su boleto por mérito deportivo a través de la Copa Oro 2027.

Para Perú, que atraviesa una etapa de recambio generacional y consolidación de nuevas figuras, enfrentar a los seis mejores combinados de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe elevará la dificultad desde la fase de grupos.

Fechas confirmadas y hoja de ruta en Estados Unidos

De acuerdo con el anuncio oficial de ambas confederaciones, la edición número 49 de la CONMEBOL Copa América se jugará del 9 de junio al 9 de julio de 2028. El calendario contemplará un total de 25 días de competencia, aunque las ciudades y estadios específicos aún están pendientes de confirmación.

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Con esta confirmación, Estados Unidos consolidará un trienio histórico como epicentro del fútbol mundial:

Mundial de la FIFA 2026 (sede principal).

Copa Oro 2027 (del 17 de junio al 11 de julio).

Copa América 2028 (del 9 de junio al 9 de julio).

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¿Por qué CONMEBOL eligió nuevamente a Estados Unidos?

La extensión del acuerdo aprobado por los consejos de ambos organismos responde a una estrategia comercial y deportiva. El objetivo principal es capitalizar el impulso mediático, la infraestructura de primer nivel y el interés de los aficionados generado tras la Copa del Mundo de 2026.

Asimismo, el éxito organizativo de la edición 2024 respaldó la continuidad del modelo conjunto. Para la Selección Peruana, el reto será llegar a junio de 2028 con una base sólida capaz de superar la fase de grupos en territorio norteamericano.

DATOS CLAVE

CONMEBOL y Concacaf confirmaron que Estados Unidos albergará la Copa América 2028.

Se jugará del 9 de junio al 9 de julio con 16 selecciones participantes.

Perú, dirigido por Mano Menezes, competirá ante 6 clasificadas de la Copa Oro 2027.