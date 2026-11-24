Para buscar mejorar su carrera, Joao Grimaldo, cambiaría de club pronto. Se marcharía del Sparta Praga, a otro equipo de nivel internacional.

El futuro de Joao Grimaldo en el fútbol europeo atraviesa un momento definitivo tras perder protagonismo en República Checa. El extremo nacional estaría muy cerca de desvincularse del Sparta Praga para asumir un nuevo reto internacional que le permita volver a competir al máximo nivel.

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La reciente reestructuración deportiva en el conjunto checo aceleró la inminente salida del atacante de 23 años. Tras los despidos del entrenador Brian Priske y del director deportivo Tomáš Rosický, la directiva evalúa rescindir su contrato de manera anticipada.

Joao Grimaldo podría salir del fútbol europeo. (Foto: X).

¿Por qué Joao Grimaldo saldría del Sparta Praga?

Según información exclusiva difundida por la cuenta especializada Markaj News, varios integrantes del comando técnico de Praga expresaron dudas sobre el rendimiento del futbolista. Esta falta de confianza deportiva explica por qué el peruano quedó fuera de los planes del primer equipo.

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Como consecuencia de esta situación, Grimaldo fue relegado a la filial del club durante la presente temporada. Allí viene disputando encuentros en la Tercera División del Fútbol Checo, un escenario muy lejano a las exigencias competitivas que necesita para destacar.

El club internacional que busca fichar a Joao Grimaldo

Ante este complejo panorama en Europa, el Club Necaxa de la Liga MX aparece como el principal destino para relanzar su carrera profesional. La institución mexicana ya prepara una oferta formal aprovechando que el jugador quedaría en condición de agente libre.

El factor determinante para encaminar esta operación es la presencia de Juan Reynoso en el banquillo de los ‘Rayos’. El estratega peruano conoce a la perfección las cualidades del extremo, pues fue quien le dio la oportunidad de debutar con la Selección Peruana absoluta en 2023.

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El objetivo de regresar a la Selección Peruana

Para Grimaldo, aterrizar en el balompié azteca representa una vitrina sumamente competitiva para sumar minutos de calidad. Recuperar continuidad y confianza futbolística resulta indispensable si pretende volver a ser considerado en las próximas convocatorias de la ‘Blanquirroja’.

De concretarse su fichaje por Necaxa, el exjugador de Sporting Cristal cerraría una etapa irregular en el Viejo Continente. Por ahora, su entorno aguarda la resolución oficial de su vínculo contractual en Praga para sellar su retorno al continente americano.

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