Erick Noriega ante un gran desafío: el brutal reto que tendrá en su debut en el Gremio vs. Flamengo

Todo va quedando listo para el debut oficial de Erick Noriega con Gremio. Si bien tuvo la primera opción el pasado sábado 23 de agosto, el futbolista peruano se quedó en la banca de suplentes en el duelo ante Ceará. Pero ahora todo será distinto ante Flamengo en el Maracaná.

Publicidad

Publicidad

Y es que todo ha sufrido un efecto dominó en cuanto al debut de Erick Noriega. Si bien el jugador peruano declaró que puede actuar tanto de defensa como de volante, lo cierto es que habría llegado a Gremio a cumplir la función de mediocampista.

Ahora, ante las últimas noticias del defensa Fabián Balbuena, que fue intervenido quirúrgicamente por una lesión, todo apunta a que Erick Noriega será titular en el Gremio vs. Flamengo de este domingo 31 de agosto en la posición de defensa.

Sin duda un reto complicado para Erick Noriega pues tendrá que marcar a los rivales Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Pedro y Giorgian De Arrascaeta. Además sin contar que tendrá como contrincantes a los cracks que estuvieron en Europa: Jorginho en el Chelsea y Saúl Ñíguez en el Atlético Madrid.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto gana Erick Noriega en Gremio?

Erick Noriega gana 40 mil dólares en Gremio según información oficial de Salary Sport. Aumentando considerablemente su sueldo respecto al que tenía en Alianza Lima, el volante tuvo un aumento más que bienvenido.

Erick Noriega fichó por Gremio hasta diciembre del 2028. Esto quiere decir que estará 3 años y 5 meses. Entonces, sabiendo que gana 40 mil dólares mensuales, si cumple todo su contrato se llevará 1 millón 640 mil dólares.

Publicidad

Publicidad

ver también Christian Cueva no fue convocado a Perú y se conoció el motivo que tiene Óscar Ibáñez: “No lo quiere porque…”

¿Cuándo debuta Erick Noriega con Gremio?

Erick Noriega debuta con Gremio en el cotejo ante Flamengo de este domingo 31 de agosto. Jugando desde las 2:00 PM en el Maracaná, el partido es válido por la fecha 22 del Brasileirao.

ver también Inesperado giro en Alianza Lima: la decisión sobre los cuartos de la Copa Sudamericana que lo cambia todo

¿A qué hora juegan Gremio vs. Flamengo?

Gremio vs. Flamengo juegan desde las 2:00 PM de este domingo 31 de agosto. Enfrentándose por la fecha 22 del Brasileirao, el duelo será en el Maracaná de Río de Janeiro.

Encuesta¿Noriega tendrá buen debut con Gremio? ¿Noriega tendrá buen debut con Gremio? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad