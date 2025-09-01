Erick Noriega dio detalles sobre su debut con Gremio y reveló en qué posición jugará con Perú

Erick Noriega ya está en Montevideo para sumarse a la Selección Peruana y, antes de unirse a los entrenamientos, compartió sus primeras impresiones luego de su debut con Gremio frente a Flamengo en el histórico estadio Maracaná.

El defensor peruano confesó que este partido significó un momento muy especial en su carrera, destacando que se trata de un sueño hecho realidad, el cual espera seguir construyendo a base de esfuerzo y dedicación.

“La verdad que ha sido un partido muy especial. Como dices, es un sueño que estoy cumpliendo con mi familia, pero esto sigue, recién empieza y quiero seguir mejorando. Este trabajo que vengo haciendo día a día, gracias a Dios estoy bien físicamente, así que a continuar”, señaló en diálogo con América Deportes.

Asimismo, reconoció que se encontraba bastante nervioso por su debut: “Estaba bastante nervioso por la presión que tenía el partido, pero gracias a Dios todo salió bien”.

¿En qué posición jugará en Perú?

Por otro lado, Noriega fue consultado sobre su rol ideal en el combinado nacional y dejó en claro que está dispuesto a aportar donde se le necesite, ya sea en la defensa o en la mitad de la cancha.

“Dónde sea, dónde me toque jugar voy a dar lo mejor“, sentenció el ahora jugador de Gremio.

El posible reemplazo de Renato Tapia

Recordemos que, Renato Tapia no podrá jugar frente a Uruguay debido a que se encuentra sancionado por acumulación de amarillas, por lo que deberá esperar al último partido para volver a tener minutos.

En ese sentido, el elegido para suplir su ausencia sería Erick Noriega, que si bien actualmente se encuentra jugada de defensor central en Gremio, previo a ello lo hizo de volante en Alianza Lima.

