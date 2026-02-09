Fue campeón con Alianza Lima, ahora sorprende al fichar por club de Canadá

Hay varios jugadores peruanos que este mercado de fichajes lo están aprovechando muy bien. Se están registrando bastantes salidas al extranjero, oportunidades que no llegan así de fácil. Pero que en este caso, se espera que puedan ayudar para consigan no solo un mejor sueldo, sino también progresar como futbolistas.
En este caso, se conoció la salida de un excampeón con Alianza Lima en el 2021. Si bien, no tuvo mucha participación en el título de los ‘Blanquiazules’, pero Sebastián Gonzáles Zela formó parte del equipo que logró adjudicarse el título de campeón frente a Sporting Cristal.
Pero ahora se ha conocido que jugará en lo que es la Canadian Premier League. Para ser más específicos, formará parte del Inter Toronto FC, club que hasta hace poco se llamaba York United. Pero que esta temporada está estrenando nuevo nombre, así como también un inédito escudo. Por lo que el peruano tendrá una oportunidad de comenzar desde cero con este conjunto.
“Inter Toronto Football Club de la Canadian Premier League anunció hoy la firma del delantero peruano Sebastián Gonzáles con un contrato garantizado hasta la temporada 2026, con una opción del club para 2027”, fue lo que publicó el club en sus redes sociales sobre su presentación.
Sebastián Gonzales busca romperla en Canadá
Esta es su segunda experiencia del delantero de 26 años en el extranjero. La primera vez que salió fue al KF Teuta de Albania. En este club no le terminó de ir nada bien, tan solo llegó a disputar 12 encuentros, no hizo goles, menos dio asistencias y tan solo disputó 628 minutos.
Así que esta es una oportunidad para él de buscar tener más continuidad, aparte de poder conseguir ser un jugador que pueda aportar goles. Algo que no se le ha dado mucho en los clubes en los que ha estado. En lo que va de su carrera profesional ha disputado 162 partidos, mientras que anotó 26 tantos y dio 14 asistencias.
¿En qué clubes jugó Sebastián Gonzales?
- Sport Boys
- Alianza Lima
- San Martín
- Ayacucho FC
- Deportivo Coopsol
- Comerciantes Unidos
- KF Teuta
- Inter Toronto
Datos Claves
