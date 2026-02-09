Es tendencia:
logotipo del encabezado
Peruanos en el Exterior

Fue campeón con Alianza Lima, ahora sorprende al fichar por club de Canadá

Logró salir campeón con Alianza Lima en el 2021, pero ahora probará suerte en el fútbol de Canadá.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Inter Toronto FC.
© Inter Toronto FCInter Toronto FC.

Hay varios jugadores peruanos que este mercado de fichajes lo están aprovechando muy bien. Se están registrando bastantes salidas al extranjero, oportunidades que no llegan así de fácil. Pero que en este caso, se espera que puedan ayudar para consigan no solo un mejor sueldo, sino también progresar como futbolistas.

Publicidad

En este caso, se conoció la salida de un excampeón con Alianza Lima en el 2021. Si bien, no tuvo mucha participación en el título de los ‘Blanquiazules’, pero Sebastián Gonzáles Zela formó parte del equipo que logró adjudicarse el título de campeón frente a Sporting Cristal.

Pero ahora se ha conocido que jugará en lo que es la Canadian Premier League. Para ser más específicos, formará parte del Inter Toronto FC, club que hasta hace poco se llamaba York United. Pero que esta temporada está estrenando nuevo nombre, así como también un inédito escudo. Por lo que el peruano tendrá una oportunidad de comenzar desde cero con este conjunto.

“Inter Toronto Football Club de la Canadian Premier League anunció hoy la firma del delantero peruano Sebastián Gonzáles con un contrato garantizado hasta la temporada 2026, con una opción del club para 2027”, fue lo que publicó el club en sus redes sociales sobre su presentación.

Publicidad
Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto que dice
Sebastián Gonzales Zela presentación (Foto: Inter Toronto FC).

Sebastián Gonzales busca romperla en Canadá

Esta es su segunda experiencia del delantero de 26 años en el extranjero. La primera vez que salió fue al KF Teuta de Albania. En este club no le terminó de ir nada bien, tan solo llegó a disputar 12 encuentros, no hizo goles, menos dio asistencias y tan solo disputó 628 minutos.

Real Betis definió de esta manera a Rafael Guzmán: fichaje nacido en Universitario de Deportes

ver también

Real Betis definió de esta manera a Rafael Guzmán: fichaje nacido en Universitario de Deportes

Así que esta es una oportunidad para él de buscar tener más continuidad, aparte de poder conseguir ser un jugador que pueda aportar goles. Algo que no se le ha dado mucho en los clubes en los que ha estado. En lo que va de su carrera profesional ha disputado 162 partidos, mientras que anotó 26 tantos y dio 14 asistencias.

Publicidad

¿En qué clubes jugó Sebastián Gonzales?

  • Sport Boys
  • Alianza Lima
  • San Martín
  • Ayacucho FC
  • Deportivo Coopsol
  • Comerciantes Unidos
  • KF Teuta
  • Inter Toronto

Datos Claves

  • El delantero Sebastián Gonzáles Zela firmó un contrato con el Inter Toronto FC hasta 2026.
  • Inter Toronto FC, antes llamado York United, compite actualmente en la Canadian Premier League.
Publicidad
  • El exjugador de Alianza Lima suma 26 goles anotados en 162 partidos de su carrera.
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Se acabó la espera: Confirmado el debut de Sekou Gassama con Universitario
Universitario

Se acabó la espera: Confirmado el debut de Sekou Gassama con Universitario

Universitario toma medida radical contra la CONAR tras penal cobrado por Kevin Ortega
Universitario

Universitario toma medida radical contra la CONAR tras penal cobrado por Kevin Ortega

Pablo Guede después de ganar con lo justo a Comerciantes Unidos en Liga 1 abre polémica
Alianza Lima

Pablo Guede después de ganar con lo justo a Comerciantes Unidos en Liga 1 abre polémica

Tras denuncia por extorsión, reaccionó abogado de la joven que denunció a Zambrano, Peña y Trauco
Liga 1

Tras denuncia por extorsión, reaccionó abogado de la joven que denunció a Zambrano, Peña y Trauco

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo