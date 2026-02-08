Real Betis definió de esta manera a Rafael Guzmán: fichaje nacido en Universitario de Deportes

El Real Betis Balompié ha oficializado su postura sobre la incorporación de Rafael Guzmán, el joven talento formado en las canteras de Universitario de Deportes. Miguel Calzado, director de la cantera bética, conversó en exclusiva con Depor para detallar el plan que el club español tiene con el defensor peruano de 18 años.

Publicidad

Publicidad

Rafael Guzmán se fue para Real Betis

La llegada de Guzmán a Sevilla es el resultado de un seguimiento minucioso liderado por Oscar Carazo, responsable de scouting del Betis. Carazo detectó el potencial del zaguero durante un viaje de captación a Perú, donde el jugador ya destacaba por sus condiciones en el torneo local.

A pesar de la expectativa generada en Lima, Calzado fue enfático al señalar que el futbolista deberá llevar un proceso de adaptación gradual. El directivo subrayó que, aunque Guzmán mostró grandes condiciones en Perú, ahora se enfrenta a una exigencia europea que requiere paciencia.

Publicidad

Publicidad

El destino inmediato de Rafael Guzmán será el equipo Sub-19 del Real Betis, conjunto que ostenta actualmente el título de campeón de España. El club espera que el defensor se incorpore formalmente a los entrenamientos apenas se complete el trámite de su visado de trabajo.

Rafael Guzmán fue despedido con cariño por Universitario. (Foto: X).

¿Cómo impactó el fichaje de Rafael Guzmán?

Calzado también se refirió al impacto mediático que ha tenido el fichaje en el Perú, pidiendo calma a la afición y al entorno del jugador. Aseguró que es difícil que el debut con el primer equipo se produzca en el corto plazo, priorizando su desarrollo integral en la academia.

Publicidad

Publicidad

En el Real Betis consideran que Guzmán tiene las mismas oportunidades de crecimiento que cualquier otro canterano de su prestigiosa estructura. El objetivo principal es que el defensa logre ganarse un lugar y minutos competitivos en una categoría juvenil sumamente competitiva.

ver también Con hat-trick de Luis Díaz, Bayern Múnich aplastó 5-1 al Hoffenheim por la Bundesliga: goles y resumen

Universitario espera la futura venta del jugador

La operación representa un éxito para Universitario de Deportes, que logra colocar a una de sus promesas directamente en una de las ligas más importantes del mundo. El club crema mantiene un porcentaje del pase, apostando por la futura revalorización del central en Europa.

Por eso mismo, el Real Betis apuesta por la proyección a largo plazo de un jugador que deberá demostrar su valía desde cero en Sevilla. La mirada está puesta en su evolución física y táctica dentro de las instalaciones del equipo verdiblanco para los próximos años.

Publicidad

Publicidad

Rafael Guzmán entrenó este año con el primer equipo de Universitario. (Foto: X).

DATOS CLAVES