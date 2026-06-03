Desde Sydney FC se tomó una decisión sobre el futuro de Piero Quispe. Para muchos, esto acerca para su regreso a Universitario por la Liga 1.

El universo de la Liga 1 se remeció por completo tras confirmarse una noticia que nadie esperaba desde el continente australiano. El destino de Piero Quispe ha dado un giro radical y su retorno al fútbol peruano parece estar más cerca que nunca.

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La directiva del Sydney FC tomó la determinación oficial de finalizar su relación laboral con el mediocampista nacional de 24 años. A través de sus plataformas digitales, la escuadra de la A-League emitió una emotiva despedida para el talentoso volante, agitando el mercado de fichajes de Universitario de Deportes.

Rendimiento y estadísticas de Piero Quispe en Australia

Durante su permanencia en el balompié de Oceanía, el exfutbolista crema demostró un rendimiento sumamente regular de cara al arco rival. El volante logró consolidar una tarjeta estadística de 2 goles y 5 asistencias durante su estadía.

Estos números atractivos despertaron de inmediato el interés de varios clubes en Sudamérica. La reciente resolución por parte del conjunto de Sídney aclara sustancialmente el camino para su ansiado retorno a territorio peruano.

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Universitario busca el fichaje del año en la Liga 1

Ante este escenario, la administración de Universitario de Deportes reaccionó con velocidad para asegurar su contratación según Gustavo Peralta. La dirigencia estudiantil ya formalizó una propuesta económica concreta para repatriar al futbolista.

La oferta presentada vincula al talentoso jugador por las próximas dos temporadas y media. El proyecto de la escuadra merengue busca potenciar el mediocampo con su regreso para asegurar los objetivos del torneo local.

Piero Quispe no seguirá en el Sydney FC de Australia. (Foto:¨X).

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El factor Pumas: La última traba para Universitario

Sin embargo, la transferencia definitiva al cuadro crema todavía depende de una última e importante negociación en el extranjero. Los derechos federativos de su carta pase pertenecen a Pumas de la UNAM, institución dueña de su ficha.

Al jugador aún le quedan 6 meses de contrato vigente con el equipo de la Liga MX. Corresponderá a la directiva de Ate destrabar la postura del conjunto mexicano para sellar formalmente el retorno del mediocampista a la Liga 1.

🎙️Gustavo: "Universitario está negociando con Piero Quispe"



¿Sería un retroceso en su carrera?#L1Radio



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