Pedro Gallese sorprende a todos: Descartaría a Universitario y tendría todo arreglado con gigante de Colombia

El futuro de Pedro Gallese dio un giro inesperado en las últimas horas. Aunque su nombre había sido vinculado con fuerza a Universitario, todo apunta a que el portero de la Selección Peruana no vestirá la camiseta crema en el 2026. Según información reciente, el arquero de 35 años estaría muy cerca de cerrar acuerdo con un gigante de Colombia.

En Universitario existía ilusión por la posibilidad de repatriarlo, pero según el medio ‘AYS Sports’, el portero Pedro Gallese fue ofrecido a un gigante de Colombia que tiene un plan deportivo claro, un proyecto competitivo y algo seguro para el guardameta.

Sucede que América de Cali está buscando un portero con una trayectoria internacional sólida, capacidad demostrada, experiencia y que sea la base para que puedan destacar en la Copa Sudamericana, certamen que tiene asegurado el cuadro ‘Escarlata’ por el momento, aunque lucha por meterse a la Copa Libertadores.

De concretarse el fichaje, Pedro Gallese volvería al fútbol sudamericano después de su etapa en la MLS, esta vez en uno de los clubes más populares de Colombia. Será cuestión de tiempo para ver cómo avanzan las negociaciones y si el portero peruano firma con América de Cali.

Pedro Gallese fue ofrecido a América de Cali. (Foto: X)

¿En qué club jugará Pedro Gallese?

El portero Pedro Gallese dejó Orlando City de la MLS y ahora busca club. Uno de los primeros interesados fue Universitario, que salió al frente y dejó en claro que lo quiere sí o sí. También apareció la opción de América de Cali y Boca Juniors siempre es una constante.

Será cuestión de tiempo para ver en qué club tapará Pedro Gallese en la temporada 2026. Lo que sí hay que dejar en claro es que el portero ha declarado que su prioridad es el extranjero y luego la Liga 1 de Perú.

¿Cuánto vale Pedro Gallese?

Pedro Gallese vale 500 mil euros actualmente, según información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que en su mejor momento el portero valió 3 millones de euros en el 2021.

¿Cuánto dinero gana Pedro Gallese?

Pedro Gallese gana 90 mil dólares mensuales en Orlando City, según información oficial de la MLS. Este monto es el ingreso total que genera por Compensación Promedio Anual Garantizada.

Datos claves

El portero de la Selección Peruana, Pedro Gallese, no ficharía por Universitario en el 2026.

El arquero Pedro Gallese fue ofrecido al América de Cali, un gigante del fútbol de Colombia.

América de Cali busca al portero Pedro Gallese para reforzar su equipo de cara a la Copa Sudamericana 2026, cupo que tiene asegurado.

