Gremio atraviesa un momento crítico en el Brasileirão, evidenciado por la humillante derrota 4-0 ante Esporte Clube Bahia. Este resultado ha puesto en manifiesto graves deficiencias tácticas y de actitud, llevando al entrenador Mano Menezes a admitir una “amplia dominación” del rival y una falta de “entrega” por parte de su equipo. Esta caída libre ha encendido las alarmas, posicionando al club de Porto Alegre en la mitad inferior de la tabla.

Erick Noriega salvado de las críticas

La derrota no solo expuso un bajo rendimiento colectivo, sino que también generó un intenso debate en redes sociales sobre las decisiones tácticas de Menezes, especialmente en la defensa. La prensa brasileña señaló directamente al defensor peruano Erick Noriega, cuya actuación fue objeto de críticas. La afición cuestiona las constantes variaciones en la zaga, considerándolas un factor desestabilizador en un momento crucial de la temporada.

Erick Noriega no desentona en el Gremio de Porto Alegre. (Photo by Pedro H. Tesch/Getty Images)

El centro de la controversia recae en la inesperada reconversión táctica de Erick Noriega. A pesar de su solidez como zaguero, el cuerpo técnico lo ha empleado como volante defensivo en encuentros recientes, al hincha de Alianza Lima de corazón. Esta decisión, que lo aleja de su posición natural, no ha sido bien recibida por los aficionados, quienes argumentan que se ha sacrificado la solvencia defensiva del joven por un experimento fallido en el mediocampo. Los hinchas señalan que esta medida rompió la eficaz dupla defensiva que Noriega conformaba con Wagner Leonardo.

El sistema perjudica a Erick Noriega

La insatisfacción de la afición se agudizó con el regreso de Walter Kannemann a la alineación titular, en detrimento de la pareja defensiva percibida como más estable. Desde antes del partido, surgieron dudas sobre la decisión del entrenador de desmantelar una sociedad que funcionaba bien, dejando a Wagner Leonardo en el banquillo y forzando a Noriega a un rol en el mediocampo. El resultado fue una defensa desorganizada que, según el propio entrenador, perdió la asombrosa cifra de 60 duelos en el campo.

La improvisación de Noriega fue aún más notoria durante el encuentro. Tras la lesión de Marcos Rocha, el peruano fue reubicado temporalmente como lateral antes de regresar al centro del campo, donde no logró imponerse. La prensa local fue contundente, otorgándole una de las peores calificaciones del equipo y señalándolo por su mala ubicación en el tercer gol del Bahia. Este señalamiento individual contrasta con el rendimiento general de un equipo que, según su técnico, “perdió toda la lucidez”.

Erick Noriega debe salvar al Gremio

El próximo enfrentamiento contra el Juventude en la Arena será crucial para el Gremio. La afición espera ver correcciones inmediatas, siendo la más clamada el retorno de Noriega a su posición habitual como defensor central y una reestructuración de la zaga para recuperar la solidez perdida en la catastrófica noche de Salvador.