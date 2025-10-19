¿Alianza, Universitario o Cristal? Lapadula dijo si llegará a la Liga 1: “Vamos a…”

Gianluca Lapadula es uno de los jugadores que más ha sonado en los equipos grandes del país. El delantero italo-peruano ha sido buscado para poder venir a la Liga 1, pero hasta ahora no se ha podido llegar a un acuerdo. Por eso el mismo atacante habló sobre su futuro y dejó un mensaje claro.

En una entrevista en el programa Enfocados, el atacante del Spezia se confesó sobre su posible llegada al fútbol peruano. Pero detalló que por ahora no está pensando en eso, pues se debe al conjunto de la Serie B, en donde viene trabajando muy bien haciendo goles y espera poder lograr el ascenso muy pronto.

“Me han llamado los clubes Alianza Lima, Universitario, también Sporting Cristal, pero en este tiempo y momento estoy enfocado en Spezia. Vamos a ver lo que pasa, yo tengo mucho cariño hacia el Perú y nunca se sabe”, fue lo que dijo sobre las propuestas que le han hecho.

¿Gianluca Lapadula llegará a Alianza Lima?

Como es sabido, Jefferson Farfán es hincha de Alianza Lima y por eso siempre que hay un invitado, trata de convencerlo para que juegue en el equipo victoriano. Esta vez no fue la excepción y hasta le terminó haciendo una jugosa oferta al ‘Bambino’.

“Si el hombre va a Alianza Lima, yo pongo de la mía, yo saco de la mía. Imagínate al hombre en Alianza, con Sergio Peña al costado y Advíncula también”, fue lo que dijo la ‘Foquita’. Quien dejó en claro que haría una locura si es que consigue convencer al atacante para que pueda llegar al fútbol peruano.

En este caso hay que mencionar que con Luis Advíncula todavía no hay nada arreglado con Alianza. Pero es uno de los jugadores que más está sonando en este club, el cual podría hacer el intento por tenerlo muy pronto en sus filas si es que logran pagar lo que pide Boca Juniors por tenerlo.

