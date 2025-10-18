La potente respuesta de Rebagliati sobre el club de Perú que ficharía a Christian Cueva: “Hagan sumas”

Una nueva noticia está dando la hora en el medio deportivo peruano. Se trata del posible retorno de Christian Cueva a la Liga 1 de Perú. Todo luego que se conociera que el volante no está contento en Emelec por la falta de pagos, según reportan medios de ese país.

Publicidad

Publicidad

Así pues, se empezó a difundir la noticia que Christian Cueva podría regresar a la Liga 1 de Perú. Luego, la información que brindó el ex portero Diego Penny abrió más el debate al decir que un grande de Lima se acercó al volante.

Bajo este marco, el periodista Diego Rebagliati postuló una teoría y reveló que Christian Cueva podría llegar a Universitario: “Hagan una matemática, una deducción. ¿Quién era el gerente del equipo de donde salió Cueva? ¿Quién es el último técnico que lo hizo jugar a Cueva en la selección? Bueno, por ahí empiecen a atar pistas sobre dónde podría terminar encontrando un espacio Cueva”, expresó el periodista deportivo.

Luego continuó con su postulado: “Además, es un equipo que va a vender jugadores a fin de año. También sé que lo han llamado Boys, pero no descarten lo que les digo. Es un jugador que el gerente de este club conoce desde que tenía 10 años. Y Fossati intentó recuperarlo. Creo que Álvaro Barco sí intentaría recuperarlo”, mencionó Diego Rebagliati sobre Christian Cueva y su posible fichaje por Universitario.

Publicidad

Publicidad

Christian Cueva dejaría Emelec para regresar a Perú. (Foto: Emelec)

¿Qué club peruano fichará a Christian Cueva?

Según el ex portero Diego Penny, un grande de Lima se acercó a Christian Cueva para ficharlo para la temporada 2026. En ese sentido, lo más probable es que no sea Alianza Lima luego de su última experiencia y menos Sporting Cristal, donde no tiene cabida un fichaje como el de ‘Aladino’.

Eso deja a Sport Boys (aunque es del Callao) e incluso se confirmó que habrían empezado negociaciones. Otro grande es Universitario, y según por información de Diego Rebagliati, podría acercarse a ‘Aladino’ para buscarlo.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto gana Christian Cueva?

Christian Cueva gana 30 mil dólares mensuales en Emelec, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el volante se lleva 360 mil dólares por temporada.

ver también Oliver Sonne quedó impactado tras lamentable noticia de último minuto que sacude al Burnley

¿Hasta cuándo Christian Cueva tiene contrato con Emelec?

Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta junio del 2026, según información oficial de Transfermarkt. Pero se sabe que el volante quiere dejar el equipo de Ecuador por diversos problemas dirigenciales.

Publicidad

Publicidad