Peruanos en el exterior

El fichaje que Alianza Lima quiere para el 2026, pero ya es pretendido por clubes de Europa

El cuadro 'íntimo' tendría en la mira a importante jugador de la liga argentina para la próxima temporada. Conoce de quién se trata.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima busca reforzar su ataque con un delantero joven y con proyección de cara a la temporada 2026 de la Liga 1. En ese contexto, ha surgido el nombre de Marco Rivas, una de las promesas de Tigres de México.

Sin embargo, el representante del jugador reveló que también hay tres clubes europeos que han mostrado interés en ficharlo, lo que complica su posible llegada al cuadro ‘blanquiazul’.

Marcos Rivas, delantero peruano que juega en Tigre (Difusión).

De Alianza Lima a Europa

De acuerdo con la información del periodista Ernesto Jerónimo Macedo, Alianza Lima ha puesto la mira en Marcos Rivas, un joven delantero de 17 años que milita en Tigres, club de la sexta división del fútbol argentino. En lo que va de la temporada, el atacante ha marcado 15 goles, despertando el interés del conjunto blanquiazul por una posible compra.

“El delantero Marco Rivas (2008) empezará a entrenar con el primer equipo de Tigre de Diego Dabove a partir de mañana. Ya ha habido contacto con Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario. Aún no cuenta con contrato profesional”, escribió el mencionado comunicador en Twitter.

Sin embargo, el interés por Rivas no se limita solo a Alianza. Su representante, Mathias Jorge, confirmó en diálogo con Infobae que clubes de Bélgica, España y Portugal ya se han puesto en contacto para negociar el posible fichaje del delantero de 17 años, lo que complica aún más las opciones del elenco ‘íntimo’.

Hay un equipo de Portugal muy importante, hay un equipo de Bélgica muy importante y también hay un equipo de España. Los tres nos contactaron, estamos hablando con ellos. Obviamente, no te puedo dar el nombre de los clubes porque no se avanzó nada, pero el interés es real y se está conversando”, explicó su agente.

Clubes peruanos que lo tendrían en la mira

Además, Mathias Jorge señaló que existe la chance de que Marcos Rivas debute en la Liga Profesional Argentina con Tigres. No obstante, aclaró que todavía no hay un contrato formal que lo vincule al club de manera definitiva.

Mientras tanto, en Perú, el talento del atacante no ha pasado desapercibido, ya que los tres grandes del fútbol local —Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal— también estarían interesados en incorporarlo.

¿Jugar en Primera en Argentina o en Primera en Perú? Es más atractivo jugar en Primera en Argentina. Esa es la realidad. No descartamos lo de Perú y, sobre todo, con los tres equipos grandes que juegan copa internacional todos los años”, reveló Jorge.

Nicole Cueva
