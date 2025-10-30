El futuro de Pedro Gallese, portero de la Selección Peruana, se encuentra en un momento crucial. Tras semanas de especulaciones, el periodista deportivo César Luis Merlo confirmó que el Orlando City SC de la MLS ha decidido no renovar el contrato del ‘Pulpo’, que finaliza en diciembre de 2025. Esta noticia, a solo dos meses del vencimiento, lo convierte en agente libre para la temporada 2026, abriendo un abanico de posibilidades.

Publicidad

Publicidad

¿Jugará Pedro Gallese en Alianza Lima?

La no renovación ha reavivado las esperanzas de los hinchas de Alianza Lima, club con el que Gallese tiene un fuerte vínculo desde su paso en 2019. Sin embargo, fuentes cercanas al jugador indican que su prioridad es continuar su carrera en el extranjero, buscando un contrato de alto nivel y estabilidad deportiva.

Pedro Gallese atajando en la Selección Peruana. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

En este panorama, el Inter Miami CF emerge como el destino más probable. El equipo, que cuenta con figuras como Lionel Messi, vería con buenos ojos la llegada de Gallese, quien al quedar libre a coste cero, representa una opción atractiva para reforzar su portería con un jugador de experiencia en la liga para sus ambiciosos planes de 2026.

Publicidad

Publicidad

Pedro Gallese tiene diversas opciones

Aunque la opción de Alianza Lima genera entusiasmo, el club peruano parece tener cubierta su portería para el próximo año y no estaría negociando activamente el regreso de Gallese. Esta situación refuerza el deseo del ‘Pulpo’ de priorizar un nuevo contrato fuera de Perú, ya sea en la MLS u otra liga sudamericana competitiva.

Las destacadas actuaciones de Gallese en el Orlando City, incluyendo nominaciones a la mejor atajada del año en la MLS, aseguran que no le faltarán ofertas de clubes competitivos. Su objetivo es mantener un alto nivel de exigencia de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América.

Publicidad

Publicidad

Pedro Gallese decidirá pronto su futuro

Nos damos cuenta de algo claro, aunque el anhelo de ver a Gallese nuevamente con la camiseta de Alianza Lima es grande, todo apunta a que su decisión inmediata es permanecer en el fútbol internacional, con el Inter Miami como la opción más sólida y emocionante para el inicio de 2026, lo que representaría un nuevo capítulo junto a Lionel Messi.