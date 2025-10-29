Paolo Guerrero sería despedido a lo grande con la Selección Peruana en inesperado partido en Lima

Paolo Guerrero es actualmente el goleador histórico de la Selección Peruana, así como también el jugador más influyente de los últimos años. Un líder y emblema que tuvo el país en el fútbol, pero que por un tema de edad ya no puede continuar dando las mismas alegrías de antes. Por eso se está viendo la opción de darle una despedida a lo grande este 2025.

Según lo que se ha podido conocer por medio de Luis Espino Risco, en Videna están analizando hacer una despedida a la altura del ‘Depredador’. Por eso ven el juego contra FC Barcelonacomo una opción, saben de la importancia del encuentro. Con la gran cantidad de gente que iría a ver el partido, posiblemente sea el escenario perfecto para organizar una buena despedida.

“Desde Videna tienen en mente, (si es que se llega a dar el partido amistoso entre la Selección Peruana y el FC Barcelona) que ese partido sea el de despedida para Paolo Guerrero. Por aforo, la FPF tiene como prioridad, que el partido sea en el Estadio Monumental”, fue lo que se pudo conocer en las redes sociales de Luis Espino.

Si bien se sabe que la casa de la Selección Peruana es el estadio Nacional de Lima, en este caso ven al Monumental como el coloso ideal por aforo. Siendo el que más cantidad de personas puede recibir con 80 mil espectadores. Lo que le permitiría a la FPF recaudar también un buen dinero con la venta de entradas para este choque amistoso que tendría como fecha el mes de diciembre. Aun no se sabe la fecha exacta.

¿Quién traerá al Barcelona para jugar contra la Selección Peruana?

En las redes sociales ha comenzado a darse un rumor muy grande que un empresario estaría apostando fuerte por este evento. Tanto así que estaría ofreciendo una fuerte suma que el Barcelona le sería complicado de rechazar. Sobre todo después de la cancelación del partido contra Villarreal en Estados Unidos que le iba a otorgar una fuerte suma de dinero.

“ÚLTIMA HORA: El Barcelona negocia un partido amistoso en Perú tras el partido contra el Villarreal en diciembre. La oferta recibida es € 7 millones a € 8 millones”, se conoció por @ReshadFCB en redes sociales.

No se ha revelado todavía el nombre de la productora que estaría buscando cerrar este encuentro. Pero si se sabe que están apostando muy fuerte y seguramente en el transcurso de las semanas debería de darse a conocer más detalles de completarse un contrato.

¿Cuándo se jugaría el Perú vs. FC Barcelona?

No hay una fecha exacta para este juego, pero lo que se sabe que sería para el mes de diciembre. Justo en el parón que tendrá el cuadro ‘Culé’ en LaLiga por las vacaciones navideñas que normalmente se dan.

