¿Lionel Messi lo pidió como compañero?: Pedro Gallese sería buscado en el Inter Miami

Pedro Gallese estaría saliendo próximamente de Orlando City. Por eso, apareció una opción llamativa, como la del Inter Miami de Lionel Messi.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Pedro Gallese sería buscado en el Inter Miami de Lionel Messi.
© Composición BOLAVIPPedro Gallese sería buscado en el Inter Miami de Lionel Messi.

El futuro de Pedro Gallese, capitán y portero de la Selección Peruana, es tema central en el mercado de fichajes. Tras finalizar la temporada 2025 de la MLS sin renovar con Orlando City SC, el ‘Pulpo’ es agente libre, generando interés de importantes clubes de la liga norteamericana. Un fuerte rumor lo vincula al Inter Miami, donde podría unirse a Lionel Messi.

¿Pedro Gallese junto a Lionel Messi en Inter Miami?

El contrato de Gallese con el Orlando City culmina el 31 de diciembre de 2025. Las negociaciones para su extensión se habrían estancado debido a que el club no aceptaría sus demandas salariales. A pesar de ser una figura clave y uno de los porteros más valorados de la MLS, esta situación ha abierto la puerta a que explore nuevas y ambiciosas oportunidades dentro y fuera de Estados Unidos.

Pedro Gallese jugaría al lado de Lionel Messi. (Foto: X).

Pedro Gallese jugaría al lado de Lionel Messi. (Foto: X).

El periodista Luis Carlos Pineda, de Soccerreporters, informó que Inter Miami CF ha mostrado interés en Gallese. Su llegada al equipo de Florida no solo reforzaría la portería de un club con grandes aspiraciones, sino que también le daría la oportunidad de compartir vestuario con figuras como Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Pedro Gallese continuaría dentro de la MLS

La experiencia y solidez de Gallese en el fútbol estadounidense, junto con su rol de capitán en la selección peruana, lo convierten en un candidato ideal para un equipo que busca competir al más alto nivel en la MLS, la U.S. Open Cup y la Leagues Cup. Su conocimiento de la liga, donde ha realizado atajadas memorables, incluso contra el Inter Miami, minimiza el riesgo de adaptación.

Pineda también señaló que es poco probable que Gallese regrese a la Liga 1 de Perú por ahora. La “inestabilidad política del país” sería un factor disuasorio, a pesar del interés de clubes como Alianza Lima. Esta postura refuerza el deseo del arquero de continuar su carrera en un entorno que le ofrezca estabilidad económica y garantías contractuales y deportivas acordes a su trayectoria.

Pedro Gallese debe definir su futuro pronto

Aunque no hay negociaciones formales confirmadas, el nombre de Pedro Gallese está en la mira de los clubes más importantes de la MLS. Los próximos días serán cruciales para definir si el histórico portero de la blanquirroja continúa su carrera en Norteamérica o si acepta un nuevo desafío, posiblemente vistiendo la camiseta rosada de las ‘Garzas’ de Miami.

