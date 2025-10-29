Partido confirmado: La Selección Peruana acordó partido amistoso contra Bolivia

La Selección Peruana sigue trabajando duro en poder tener más encuentros amistosos para probar jugadores. Es así que se ha confirmado un nuevo partido frente a Bolivia. Duelo que ayudará a ambos elencos, por el lado de ‘La Verde’ para prepararse para el repechaje, mientras la ‘Bicolor’ para poder ver nuevos elementos.

Publicidad

Publicidad

Según lo que se ha podido conocer por medio del periodista deportivo Kevin Pacheco. Perú enfrentará a Bolivia en el mes de diciembre, días antes de Navidad. El escenario no será Lima, sino más bien llegarán a Chincha para jugar este duelo de preparación.

“Amistoso confirmado: la Selección Peruana 🇵🇪 enfrentará a 🇧🇴 Bolivia en el estadio Felix Castillo de Chincha. La fecha pactada es 21 de diciembre. Al no ser fecha FIFA, la idea es que el partido se afronte con futbolistas del torneo y extranjero que estén libres“, expuso el comunicador en sus redes sociales.

Publicidad

Publicidad

¿Quién será el entrenador para este amistoso?

Si existe una gran duda para este encuentro amistoso es con respecto a quien será el entrenador. Se sabe que Manuel Barreto estará en el cargo de DT principal hasta los amistosos de noviembre, pero no se ha hablado más allá de esos juegos. Lo que genera dudas sobre si le darán también ese partido o ya habría en esa fecha nuevo seleccionador.

Jean Ferrari viene evaluando quien podría ser el ideal para llevar las riendas de la Selección Peruana. Ya ha tenido conversaciones con varios entrenadores, pero todavía no ha llegado a tomar una decisión clara con respecto a quien será el encargado. Se está tomando su tiempo para poder elegir al ideal en este cargo tan importante.

Jean Ferrari (Foto: Selección Peruana).

Publicidad

Publicidad

¿Quiénes estarán convocados para el Perú vs. Bolivia?

Otra de las grandes dudas es con respecto a los jugadores que estarían disponibles para esa fecha. Al no ser fecha FIFA los clubes no están obligados a tener que prestar a sus jugadores. Esto hace más complejo el poder tener un equipo completo para poder enfrentar este nuevo desafío.

Lo cierto es que se tomará como gran base los futbolistas que estén en el medio local. Pero también los que estén de vacaciones, ahí se tiene en cuenta a los que estén en Ligas Sudamericanas y de Norteamérica. Con respecto a los que están en Europa es mucho más difícil, casi imposible que los presten pues si bien hay parones por fiestas navideñas. Por un tema de logística va a ser difícil que viajen para solo 1 partido.

ver también La respuesta de Fabián Bustos a Jean Ferrari por el puesto de DT de la Selección Peruana