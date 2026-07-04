Lo cuestionan en la Selección Peruana, pero Alfonso Barco cerca de histórico club de España

Alfonso Barco es uno de los más cuestionados en la Selección Peruana, pero lo quieren en España. Conoce el equipo que desea ficharlo.

Si hablamos de Alfonso Barco en la Selección Peruana, pues es uno de los jugadores que más dudas genera. El defensor no es querido por los hinchas, los cuales no lo ven como un jugador para estar en la zaga central. No obstante, siempre es llamado y hasta se ha conocido que tendría una oferta para irse a un nuevo club.

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El defensor está siendo seguido por el conjunto de Cadiz de España. Así lo pudo dar a conocer Francisco Jiménez. El defensa nacional está en la lista de posibles refuerzos para la temporada 2026/27 en busca de tener un juego que ayude en la obtención de la vuelta a la Primera División de España.

Alfonso Barco en la Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).

Hay que mencionar que el actual equipo de Barco es el Rijeka de Croacia. En donde ha venido jugando de forma regular, por lo que deja en claro que es un futbolista que está pasando un buen momento en su paso por el ‘Viejo Continente’. Por lo que irse a un equipo de una liga más importante podría ayudarlo bastante.

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¿Cómo le fue a Alfonso Barco en el Rijeka de Croacia?

La pasada temporada Alfonso Barco llegó a Croacia de forma sorpresiva, pero a pesar de ir por primera vez a Europa se logró adaptar muy bien. El jugador de 24 años de edad consiguió hacer un lugar inmediatamente en el once titular. Esto no es algo tan común, pero gozó de muchos minutos.

En total fueron 22 los partidos que logró disputar, no hizo goles y tampoco dio asistencias, pero gozó de 1727 minutos en cancha. Hay que mencionar que llegó a mitad de temporada, pese a esto logró hacerse un espacio.

Con este equipo tiene contrato hasta mediados del 2028, por lo que para contratarlo es necesario comprar su ficha o pedir el préstamo. Aparte, su valor según el medio Transfermarkt es de 850 mil euros en este momento.

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¿En qué equipos ha jugado Alfonso Barco?

Barco se viene haciendo una carrera internacional bastante importante, en donde ha logrado mantenerse desde el 2023.

Equipos en los que ha jugado Alfonso Barco:

San Martín

César Vallejo

Universitario

Defensor Sporting

Emelec

Rijeka

Datos Claves

Alfonso Barco es seguido por el Cádiz de España para la temporada 2026/27.

es seguido por el Cádiz de España para la temporada 2026/27. 22 partidos y 1727 minutos disputó en su última temporada con Rijeka de Croacia.

disputó en su última temporada con Rijeka de Croacia. 850 mil euros es el valor en Transfermarkt del jugador con contrato hasta 2028.