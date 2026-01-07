Luis Advíncula tuvo una despedida especial de Boca Juniors y explicó por qué se va a Alianza Lima: “No me va a alcanzar la vida”

Se terminó la novela del verano y Luis Advíncula dejó de pertenecer a Boca Juniors para firmar por Alianza Lima. El lateral derecho llegó a un acuerdo de rescisión con la directiva argentina y contó algunos detalles que lo llevaron a tomar la decisión de regresar al Perú, a pesar de que todavía tenía contrato por toda la temporada 2026 y se pensaba que lo cumpliría.

En una reciente entrevista con el medio digital ‘El Canal de Boca‘, Luis Advíncula no dudó en despedirse de la mejor manera de la institución en donde claramente supo ganarse un nombre durante los últimos años. Ahora, tampoco dejó de lado la oportunidad para explicar que aspectos familiares lo llevan a tomar realmente la decisión de volver al país y a la vez tener todo arreglado con Alianza Lima.

“Es complicado irte de un club así, pero como es la vida. Estoy agradecido porque estoy pasando por un momento familiar medio complicado y la verdad es que ellos (la dirigencia de Boca Juniors) siempre se han portado bien conmigo y accedieron al pedido de que tenía que volver a mi país. No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mi”; confesó Luis Advíncula.

Las enseñanzas que Boca Juniors le dejó a Luis Advíncula y el tiempo que le quedaría en el fútbol

Si bien en el último tiempo pasó desapercibido y casi no jugaba, Luis Advíncula fue clave en varias temporadas con camiseta de Boca Juniors. El hincha siempre lo recordará como el jugador de los goles importantes y por ello es que el propio defensor peruano evidenció el crecimiento que obtuvo en uno de los clubes más grandes del continente. Además, reveló cuánto tiempo le quedaría en el fútbol.

“Uno siempre se queda con lo mejor de cada persona. Uno nunca termina de aprender. Tuve el privilegio de compartir con jugadores de talla internacional y creo que me deja eso. Pero desde otro ámbito, soy un Advíncula más grande, con más experiencia y casi en el final de mi carrera. No soy mentiroso porque yo creo voy a tener tres o dos años. No lo sé, pero creo que te deja eso, el haber jugado con futbolistas de talla mundial”; comentó el ‘Rayo‘ en ‘El Canal de Boca‘.

El acuerdo entre Alianza Lima y Luis Advíncula que pronto se oficializará

Tras desvincularse de Boca Juniors, Luis Advíncula tuvo el camino libre para arreglar su llegada de Alianza Lima. Según el periodista Kevin Pacheco, el acuerdo en mención sería por dos temporadas y con la opción de que se pueda alargar una más si es que cumplen con los objetivos trazados. La oficialización se dará en las próximas horas y con lo cual, teniendo en cuenta las últimas declaraciones del defensor, sería su último contrato en el fútbol profesional.

Otro aspecto importante es que se espera que el ‘Rayo’ pueda sumarse al plantel de Alianza Lima que ya está en Uruguay para continuar con sus trabajos de pretemporada y a la vez competir en la Serie Río de la Plata, la cual será transmitida por Disney+ y en donde enfrentará a Independiente de Avellaneda y Atlético Unión de Argentina, así como también a Colo Colo de Chile.

