Tras el partido ante Cerro Porteño, hinchas de Sporting Cristal liquidaron a 3 jugadores: ” Nadie rompe el molde”

El cuadro de Sporting Cristal consiguió una gran victoria frente al conjunto de Cerro Porteño en condición de local en la Copa Libertadores. Pese a sumar tres puntos, algunos de sus jugadores fueron duramente criticados, pues los hinchas no estuvieron nada contentos de verlos en la cancha.

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El primero de ellos es Irven Ávila, quien fue duramente criticado a pesar de que en todo momento intentó. Pero lo que le terminó fallando al delantero nacional es tener precisión, falló muchas oportunidades frente al arco. Esto claro en la Copa es posible que se pague caro, esta vez tuvo la suerte que no pasó a mayores ya que al final lograron ganar el partido. Pero los hinchas en las redes estallaron al ver su juego.

Críticas de los hinchas de Sporting Cristal (Foto: X).

Otro de los jugadores que no estuvo en su mejor partido y los hinchas lo dejaron en claro es el brasileño Gustavo Cazonatti. Quien al parecer no termina de convencer a pesar que en su momento era de los más aclamados por la hinchada. No obstante, ahora no es visto ni para lograr ser uno de los titulares en el cuadro del Rímac.

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Críticas de los hinchas de Sporting Cristal (Foto: X).

Las críticas también cayeron encima de Martín Távara, quien no estuvo en su mejor juego según algunos hinchas. Quienes no consideran que tuviera uno de los mejores partidos. Por lo que incluso manifiestan que este jugador solo es bueno para la Liga 1, pero a nivel internacional no le termina de dar el fútbol para sobresalir.

Críticas de los hinchas de Sporting Cristal (Foto: X).

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Triunfazo de Sporting Cristal en Copa Libertadores

Por otro lado, hay que mencionar que el triunfo que logró Sporting Cristal ha sido fantástico para el club. El cual comienza con el pie derecho un torneo tan importante como es la Copa Libertadores. Aparte de ello, consiguió vences a un equipo que es uno de sus grandes rivales para acceder a una siguiente ronda.

En este caso Felipe Vizeu no terminó siendo de los más criticados. Pues el gol ha hecho que cambie el ánimo de los aficionados. El delantero brasileño esta vez logró marcar a los 82 minutos, logrando así los tres puntos para el conjunto del Rímac.

Así fue el triunfo de Sporting Cristal ante Cerro Porteño:

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