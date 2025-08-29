Nuevo talento peruano en Europa: su madre es de Ica, tiene 15 años y acaba de fichar por Girona

Atención Perú, pues un nuevo talento está emergiendo en España. Se trata de Cristóbal Trallero Chávez, lateral izquierdo de 15 años que acaba de ser fichado por el Girona para sus divisiones inferiores. Siendo descubierto por el YouTuber Mosquera Cesar, se sabe que el futbolista puede jugar tanto por Perú, como por Guinea Ecuatorial o como por España.

De hecho, Cristóbal Trallero Chávez ya fue convocado por la Selección de Catalunya Sub 15. Recibiendo el llamado en febrero del 2025, el lateral izquierdo empieza a destacar. Por eso es que Girona lo adquirió recientemente para el Juvenil C, o sea que jugará una categoría por encima de la suya.

Hay que mencionar Cristóbal Trallero Chávez nació en España en el 2009, su madre es de Ica y su padre de Guinea Ecuatorial. Estando en los equipos de las divisiones inferiores de Catalunya, mostró su fútbol en clubes como Fundacio Unio Esportiva Cornella Infantil A en el 2022-2023, luego pasó al Club Gimnastic Manresa, C. Cadete B del 2023-2024, tras ello al Cornella, Unión Esportiva Cornellá Sad Cadete A.

Ahora tiene un nuevo reto en el Girona e incluso pronto podría estar recibiendo la visita de miembros de la Selección Peruana Sub 15. Hay que recordar que hay varios futbolistas con ascendencia peruana en todo el mundo y la Federación Peruana de Fútbol reconoció que se compromete a ver más a detalle este tipo de posibles nuevos convocados.

¿Cristóbal Trallero Chávez es peruano?

Cristóbal Trallero Chávez es peruano por su madre pues ella nació en Ica. Además, hay que mencionar que el futbolista también es de Guinea Ecuatorial por su padre y finalmente también español pues nació ahí.

En ese sentido, Cristóbal Trallero Chávez puede jugar tanto por Perú, como por Guinea Ecuatorial o por España. De hecho, ya ha sido convocado a la Selección de Catalunya Sub 15, así como en su momento lo hicieron Carles Puyol o Gerard Piqué.

Cristóbal Trallero convocado por la Sub 15 de la Selección de Catalunya. (Foto: Unique Sports Group)

¿Cuántos años tiene Cristóbal Trallero Chávez?

Cristóbal Trallero Chávez tiene 15 años pues nació en octubre del 2009. Actualmente acaba de ser fichado por el Girona para jugar en sus divisiones inferiores.

Cristóbal Trallero fichado por Girona. (Foto: Girona)

¿Por qué selecciones puede jugar Cristóbal Trallero Chávez?

Cristóbal Trallero Chávez puede jugar por tres selecciones: Perú, España y Guinea Ecuatorial. Hay que recordar que su madre es peruana, su padre ecuatoguineano y él nació en España.

