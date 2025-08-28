Es tendencia:
Perú rechazó jugar con selección mundialista: el plan de la FPF para los amistosos en la fecha FIFA de octubre

En la Federación Peruana de Fútbol ya vienen trabajando de cara al futuro cercano de la Blanquirroja y tienen en carpeta a distintos rivales. A continuación, todos los detalles.

Por Renato Pérez

La Selección Peruana ultima detalles de cara a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El objetivo es claro y disputar de la mejor manera estos próximos encuentros serán claves para dejar una buena imagen, aunque desde ahora mismo la Federación Peruana de Fútbol viene trabajando en los siguientes desafíos que se avecinan en este año 2025.

Resulta que, luego de los partidos frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, se tiene estipulado que la Selección Peruana tenga más rivales de cara a la fecha FIFA del mes de octubre. Una reciente información nos muestra que desde la directiva en Videna rechazaron a un equipo que ahora mismo ya tiene asegurado su lugar en el Mundial 2026 por una razón muy en particular.

Estamos hablando de la Selección de Uzbekistán que compite en la Confederación Asiática de Fútbol y que hasta el momento es uno de los países que inscribió su nombre en la fiesta máxima del fútbol que se desarrollará el próximo año en Norteamérica. Esto no es todo ya que la Blanquirroja descartó esta posibilidad para tener en la mira a un rival del continente sudamericano.

Los detalles sobre los próximos amistosos de la Selección Peruana

“FPF recibió invitación de Uzbekistán para jugar un amistoso en octubre, pero al final no fue aceptado. Lo que se viene trabajando es que los partidos de esa fecha FIFA sean en EEUU y que como mínimo uno de esos dos duelos sea con una selección sudamericana”; fue la más reciente información que compartió el comunicador deportivo Kevin Pacheco a través de su cuenta oficial de ‘X’.

Es así que podemos entender que desde la Federación Peruana de Fútbol existe una determinación muy importante en enfrentar a un rival sudamericano en el mes de octubre. Ya con las actuales Eliminatorias Sudamericanas terminadas y sabiendo quiénes serán los equipos clasificados en esta parte del planeta, las próximas horas serán claves para conocer al 100% cuál será el arreglo en Videna para darle mayor ritmo de competencia al equipo de todos.

Los amistosos de la Selección Peruana que sí están confirmados

De cara al mes de noviembre, la Selección Peruana ya tiene programado un par de amistosos que se jugarán frente a Rusia y Chile en territorio europeo. De acuerdo a distintas informaciones durante las últimas semanas, se tendría la idea de que la convocatoria para este momento contaría con varias jóvenes promesas para darle mayor frescura al plantel y enfatizar el recambio generacional.

Otro de los aspectos a saber es lo que sucederá con Óscar Ibáñez, teniendo en cuenta que su vínculo contractual estaría por terminar y quedaría por ver cuál es la decisión en la Federación Peruana de Fútbol. Dicho esto, a continuación veremos los detalles de los amistosos internacionales que el equipo de todos disputará en el próximo mes de noviembre.

  • Rusia vs. Perú | 12 de noviembre | Estadio Gazprom Arena, San Petesburgo
  • Chile vs. Perú | 18 de noviembre | Estadio Fisht, Sochi
Renato Pérez
