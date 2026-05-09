Presidente de Spezia define el futuro de Lapadula y otros futbolistas luego del descenso: “Desastre deportivo”

Charlie Stillitano habló tras el descenso de Spezia a la Serie C y fue firme sobre el futuro de Gianluca Lapadula y otros jugadores.

El descenso de Spezia a la Serie C significó un fuerte impacto para el club, generando preocupación en la dirigencia por el complicado panorama que atraviesan. Ante esta situación, los directivos ya comenzaron a pronunciarse sobre el futuro de Gianluca Lapadula y de otros futbolistas del plantel.

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En un primer momento, Charlie Stillitano señaló que lo sucedido en el último partido ante Pescara fue un verdadero desastre deportivo. Además, expresó su molestia por el resultado y asumió toda la responsabilidad como máxima autoridad de la institución.

“Sin duda es un desastre deportivo. Estoy decepcionado, no puedo explicar cuánto. Estoy enfadado, cometimos errores garrafales y es mi culpa porque soy presidente. Esta ciudad y esta afición son muy importantes para mí, cuando empecé aquí dije que el único que no tenía la culpa era Roberts”, señaló en conferencia de prensa.

Spezia tomará decisiones de cara al futuro

Además, Stillitano contó que ya conversó con Thomas Roberts, dueño de Spezia, y señaló que tomarán decisiones pensando en el futuro cuando la situación se calme, ya que considera que no se pueden definir temas importantes en medio de tanta tensión.

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“Este no es el momento de hablar de los distintos roles; la herida aún está abierta. He hablado con Roberts todos los días y le digo que estamos preocupados, pero este tipo de decisiones no deberían tomarse en un momento de tensión. Hoy en día tenemos tiempo para pensar en ello”, expresó.

¿Qué pasará con Gianluca Lapadula?

Luego, Charlie Stillitano se dirigió a los hinchas de Spezia y les pidió respaldo en este complicado momento, aunque dejó en claro que no hará promesas hasta que los resultados mejoren.

“Lo repito hoy, empecemos de cero, porque es importante entender que esta decepción es terrible para nosotros. Me siento como cuando Italia no va al Mundial; la afición se merece más y estoy increíblemente decepcionado por ellos. Quiero que todos nos apoyen, queremos empezar de cero, pero sin hacer promesas. Este club se merece algo mejor”, indicó.

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Finalmente, el presidente de Spezia señaló que, sobre la continuidad de jugadores como Gianluca Lapadula, será necesario empezar desde cero y replantear todo.

Gianluca Lapadula en el Spezia.

“No creo que fuéramos arrogantes, al menos no Tom ni yo. Al comienzo de la temporada le dije que el primer objetivo sería la permanencia. Cuando ves a un equipo como el Frosinone, que luchó por la permanencia el año pasado y ahora está en la Serie A, pienso que tenemos que empezar de cero. No sé si eso es arrogancia o no, intentamos hacer algo por el Spezia y la afición en todo momento. Cometimos un error y asumo la responsabilidad”, sentenció.

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DATOS CLAVES

Gianluca Lapadula definirá su continuidad tras el descenso del Spezia a la Serie C.

El presidente Charlie Stillitano asumió responsabilidad tras perder la categoría ante el Pescara.

La dirigencia del club planea empezar de cero para la próxima temporada de fútbol.