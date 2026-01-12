Pasó completamente desapercibido: Piero Quispe marcó su primer gol en Australia y nadie se dio cuenta

Piero Quispe, el volante peruano, marcó finalmente su primer gol oficial en el extranjero. El tanto se concretó con la camiseta del Sydney FC en la liga australiana, en un partido que pasó desapercibido para muchos en Perú debido a la diferencia horaria con Oceanía.

El primer gol de Piero Quispe dentro de Australia

El histórico gol ocurrió durante la victoria por 3-0 de su equipo frente al Macarthur FC. Demostrando su capacidad para llegar al área, Quispe, quien goza de la plena confianza del cuerpo técnico, fue el encargado de inaugurar el marcador a los 14 minutos del primer tiempo.

Piero Quispe jugando en el Sydney FC dentro de Australia. (Photo by Jeremy Ng/Getty Images)

La anotación fue el resultado de una proyección ofensiva por la banda derecha que terminó en un centro raso. El mediocampista peruano leyó perfectamente el espacio y, con un potente derechazo, superó al portero rival, logrando así un logro personal importante en su trayectoria por la A-League.

A pesar de la relevancia del hito para su carrera, la noticia tuvo un eco mediático sorprendentemente limitado en Perú. La distancia geográfica del torneo y la hora de madrugada en Sudamérica influyeron para que el debut goleador del “Rey” Quispe en Australia no acaparara las portadas inmediatamente.

Con este gol, Quispe no solo pone fin a una racha sin anotar, sino que también confirma su excelente estado físico y futbolístico. El volante ya acumula más de 900 minutos de juego competitivo, una continuidad que no había podido asegurar durante su etapa anterior en los Pumas de la UNAM en la liga mexicana.

Este buen desempeño llega en un momento clave para la Selección Peruana. La efectividad de Quispe en Australia le proporciona argumentos sólidos para aspirar a un puesto de titular en los próximos compromisos internacionales de 2026, y su evolución es seguida con atención por el comando técnico nacional.

Piero Quispe entrenando dentro de Australia. (Photo by Janelle St Pierre/Getty Images)

¿Cómo le está yendo a Piero Quispe en Sydney FC?

Desde el inicio de la temporada 2025-2026, Piero Quispe ha sido una pieza clave, siendo titular en 11 encuentros. Se ha consolidado como el motor creativo del equipo, destacando por una de las precisiones de pase más altas del torneo, con un 85%.

¿Cuál es el presente del equipo de Piero Quispe?

El Sydney FC se encuentra actualmente en la segunda posición de la tabla general, disputando el liderato palmo a palmo con el Auckland FC. La participación del jugador peruano ha sido determinante para que el club sea visto como el principal candidato al título de esta temporada.

