Es tendencia:
logotipo del encabezado
Peruanos en el exterior

Giro inesperado para Piero Quispe: Llegó a Australia, pero su mente está en Pumas de México

Piero Quispe recién aterrizó en Australia como nuevo jugador del Sydney FC, pero su cabeza está todavía pensando en Pumas de México.

Por Aldo Cadillo

Piero Quispe en Pumas de México.
© Getty Images.Piero Quispe en Pumas de México.

Piero Quispe llegó a Pumas de México con la gran ilusión de ser el fichaje ganador, pero lamentablemente no pudo cumplir con las expectativas. Si bien tuvo unos primeros partidos iniciales, luego se fue desinflando y al final el técnico Efraín Juárez lo consideraba muy poco.

Es así que en su última temporada en Pumas de México apenas fue titular en dos partidos de los seis que disputó. Además, en el Torneo Apertura 2025/2026 de la Liga MX solo acumuló 204 minutos.

Por ello es que Piero Quispe decidió dejar Pumas de México e irse a Sydney FC. Ahora, llegando a su nuevo club y ya estando en Australia, tal parece que el volante peruano sigue extrañando su pasado en tierras aztecas.

Publicidad

O al menos eso se puede deducir por su fotografía en la red social Instagram. Si bien ya es jugador oficial del Sydney FC de Australia, Piero Quispe ha decidido continuar dejando la foto de su tiempo en Pumas de México.

Piero Quispe extraña a Pumas de México pues sigue con su foto en su perfil. (Foto: Instagram)

Piero Quispe extraña a Pumas de México pues sigue con su foto en su perfil. (Foto: Instagram)

¿Por qué Piero Quispe dejó Pumas de México?

Piero Quispe dejó Pumas de México luego de no ser considerado por el técnico Efraín Juárez. Por este motivo, y sabiendo que el club quería la plaza de extranjero para traer a un delantero, el volante optó por irse a otro club.

Publicidad

Lo cierto es que los números de Piero Quispe en el Torneo Apertura 2025/2026 de la Liga MX no fueron los mejores. Siendo titular en 2 de los 6 partidos que jugó, el volante acumuló 204 minutos. Sin goles y sin asistencias registradas, Sofascore le dio una puntuación de 6.87.

Imagen
Piero Quispe en Australia con el Sydney FC. (Foto: Sydney FC)

¿Hasta cuándo Piero Quispe tiene contrato con Sydney FC?

Piero Quispe tiene contrato con Sydney FC hasta junio del 2026, según información oficial de Transfermarkt.

Publicidad
Alianza Lima en llamas: Las tres bajas explosivas que podrían destruir su última esperanza ante Cienciano en Cusco

ver también

Alianza Lima en llamas: Las tres bajas explosivas que podrían destruir su última esperanza ante Cienciano en Cusco

¿Cuánto gana Piero Quispe?

Piero Quispe gana 50 mil dólares mensuales en Sydney FC, según información oficial de Salary Sport. Entonces, bajo este momento, el volante se llevará 600 mil dólares por temporada.

Mr. Peet reveló el problema que tiene Néstor Gorosito con Kevin Quevedo: “Son actitudes reincidentes”

ver también

Mr. Peet reveló el problema que tiene Néstor Gorosito con Kevin Quevedo: “Son actitudes reincidentes”

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Pumas sube valor de Quispe ante ofertas de Europa
Peruanos en el exterior

Pumas sube valor de Quispe ante ofertas de Europa

La fuerte presión que Pumas pone sobre Piero Quispe
Peruanos en el exterior

La fuerte presión que Pumas pone sobre Piero Quispe

Club de Brasil va al rescate de Piero Quispe
Peruanos en el exterior

Club de Brasil va al rescate de Piero Quispe

Pronósticos Milan vs Napoli: el líder de la Serie A tiene una prueba difícil
Apuestas Deportivas

Pronósticos Milan vs Napoli: el líder de la Serie A tiene una prueba difícil

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo