Giro inesperado para Piero Quispe: Llegó a Australia, pero su mente está en Pumas de México

Piero Quispe llegó a Pumas de México con la gran ilusión de ser el fichaje ganador, pero lamentablemente no pudo cumplir con las expectativas. Si bien tuvo unos primeros partidos iniciales, luego se fue desinflando y al final el técnico Efraín Juárez lo consideraba muy poco.

Es así que en su última temporada en Pumas de México apenas fue titular en dos partidos de los seis que disputó. Además, en el Torneo Apertura 2025/2026 de la Liga MX solo acumuló 204 minutos.

Por ello es que Piero Quispe decidió dejar Pumas de México e irse a Sydney FC. Ahora, llegando a su nuevo club y ya estando en Australia, tal parece que el volante peruano sigue extrañando su pasado en tierras aztecas.

O al menos eso se puede deducir por su fotografía en la red social Instagram. Si bien ya es jugador oficial del Sydney FC de Australia, Piero Quispe ha decidido continuar dejando la foto de su tiempo en Pumas de México.

Piero Quispe extraña a Pumas de México pues sigue con su foto en su perfil. (Foto: Instagram)

¿Por qué Piero Quispe dejó Pumas de México?

Piero Quispe dejó Pumas de México luego de no ser considerado por el técnico Efraín Juárez. Por este motivo, y sabiendo que el club quería la plaza de extranjero para traer a un delantero, el volante optó por irse a otro club.

Lo cierto es que los números de Piero Quispe en el Torneo Apertura 2025/2026 de la Liga MX no fueron los mejores. Siendo titular en 2 de los 6 partidos que jugó, el volante acumuló 204 minutos. Sin goles y sin asistencias registradas, Sofascore le dio una puntuación de 6.87.

Piero Quispe en Australia con el Sydney FC. (Foto: Sydney FC)

¿Hasta cuándo Piero Quispe tiene contrato con Sydney FC?

Piero Quispe tiene contrato con Sydney FC hasta junio del 2026, según información oficial de Transfermarkt.

¿Cuánto gana Piero Quispe?

Piero Quispe gana 50 mil dólares mensuales en Sydney FC, según información oficial de Salary Sport. Entonces, bajo este momento, el volante se llevará 600 mil dólares por temporada.