Piero Quispe revolucionó Australia: el curioso apodo que ya le pusieron en Sydney FC

Sydney FC hizo oficial el fichaje de Piero Quispe a través de sus redes sociales. Publicando videos, fotos, ilustraciones y data del volante peruano, el cuadro más campeón de Australia también difundió una entrevista, las impresiones del entrenador y hasta le puso un nuevo apodo al volante peruano.

Así es, Sydney FC le puso un nuevo apodo a Piero Quispe. Si bien la Isuzu UTE A-League (Liga de Australia) ya lo había bautizado como “El Maestro”, ahora fue su club, Sydney FC, el que le puso un nuevo apelativo: “El Príncipe Inca”.

Además, también se reveló que Piero Quispe usará la camiseta número 7 en el Sydney FC, será el jugador más caro del plantel y, muy probablemente, el mejor pagado. “Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, tal como lo hice en Perú”, comentó Piero Quispe.

Dando más declaraciones, Piero Quispe también dejó en claro que está listo para los desafíos del Sydney FC: “Daré todo por el escudo. Aportaré creatividad y pasión al equipo y haré que nuestros aficionados se sientan orgullosos. Estoy deseando llegar y comenzar este nuevo capítulo de mi carrera en Australia”.

Sydney FC bautizó a Piero Quispe como ‘El Príncipe Inca’. (Foto: Sydney FC)

¿Cuánto vale Piero Quispe?

Piero Quispe vale 2,50 millones de euros según información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que no es la cifra más alta que ha alcanzado, pues en el 2024 llegó a valer 2,80 millones de euros.

Un punto importante es que Piero Quispe será el jugador más caro del plantel del Sydney FC. Teniendo un valor de 2,50 millones de euros, supera a todos y el que más se acerca es el extremo derecho inglés Joe Lolley que cuesta 1,20 millones de euros.

¿Cuánto gana Piero Quispe?

Piero Quispe gana entre 25 mil o 30 mil dólares mensuales en el Sydney FC según información oficial de Salary Sport.

¿Cuántos años tiene Piero Quispe?

Piero Quispe tiene 24 años pues nació el 14 de agosto del 2001. Hay que mencionar que debutó en el fútbol profesional con 19 años jugando para Universitario.

